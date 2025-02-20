任達華睇好鄧麗欣奪金像女配　朱鑑然盧慧敏合體感尷尬

藝人任達華、鄧麗欣（Stephy)、龔慈恩、朱鑑然和盧慧敏，今晚（20日）上出席電影《紅豆》慈善首映禮。身為男主角的任達華戲言：「食完紅豆沙來睇電影《紅豆》。」笑稱電影中的角色非常錯誤不要學習：「角色不懂照顧家庭，活在自己嘅世界中，不夠大世界，對個女又唔好，好值得大家反思，係一個錯誤示範。不過拍攝時好開心，因為有鄧麗欣同魏浚笙演子女，不過魏浚笙因唔喺香港未能出席首映。」

任達華表示會盡力配合謝票，對於《九龍城寨之圍城》大收，而同在九龍城拍攝的《紅豆》，可會有九龍城效應？他表示沒有票房壓力，自己在灣仔長大，十八區區區都好。對於同期播放的《哪吒之魔童鬧海》氣勢如虹，任達華講笑：「大家睇完哪吒嚟食碗紅豆沙啦！」任達華表示女兒在英國電影節已先睹為快，笑言女兒觀後感帶着猶豫眼神看着他：「未見過爸爸咁樣。」

同場，Stephy表示未見過任達華這個嚴父形象，感到好新鮮，戲中經常被父親忽視及差遣，一出聲便嘈交：「記得有場戲，爸爸搭着我膊頭，已經感覺好Sweet及Warm，釋懷。」提到鄧麗欣獲提名今屆金像獎最佳女配，任達華立即送上恭喜，指Stephy機會大希望她拿獎。Stephy即笑說：「唔好畀壓力我。」金像獎影帝競爭同樣激烈，任達華個人睇好許冠文，指《破.地獄》無論燈光、剪接，導演手法和男女角色個個都有戲。Stephy表示會參與謝票谷票房，下月開演唱會的她笑言不能閉關，因為電影和演唱會完全不同，令自己好分裂。另外，提到前度男友方力申在美國閃婚，表示未有特別聯絡，但在群組中有向他道賀，可會送禮？指對方舉行婚禮會補送，問Stephy我會學小方一樣畀大家驚喜？笑言：「我嘅驚喜就喺演唱會度。」

同場，過氣情侶朱鑑然和盧慧敏（Amy）在首映禮上一同受訪，朱鑑然表現得尷尷尬尬，Amy就相對大方。在電影中他們雖然只有一場對手戲，但朱鑑然已表示好尷尬，更拒絕將來合演情侶，不過事後表示只是講笑：「真心做乜嘢角色都冇所謂，下周將會開拍新戲，要感恩。」Amy表示若要跟對方演情侶定必接受，自己都希望向不同方便發展，也想唱歌，又表示要向鄧麗欣學習，讚對方為演唱會前積極準備，勤力做健身，身形狀態甚Fit。