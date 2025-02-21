李幸倪《十大中文金曲》勢贏大滿貫　MIRROR險遭「滅族」

《十大中文金曲》頒獎禮現已接受公投，在「金曲獎」及「優秀流行歌手大獎」等候選名單中，MIRROR近乎全軍覆沒，人氣王姜濤及Anson Lo再度不入圍，唯獨「叮淨」陳卓賢，反映出電台對男團受寵度每況愈下；而李幸倪及容祖兒齊入圍，前者更大有機會冧莊「歌后」寶座。

樂壇第3張成績表《第46屆十大中文金曲》頒獎禮預計將於5至6月舉行，日前主辦單位港台公布5大獎項投票名單，其中3大重點獎項包括「十大中文金曲獎」、「全球華人至尊金曲獎」，候選各有150個名額；至於「優秀流行歌手大獎」則有84個席位，名額之多近乎出過歌就有份角逐，象徵對各歌手成績的肯定。

不過電台這份鼓勵未必人人受惠，皆因在金曲獎、華人至尊金曲及優秀歌手的入圍名單中，去年曾推出新歌的MIRROR成員姜濤、Anson Lo、Edan、Jer、Jeremy及Stanley等，竟然在3個項目共384個名額中接近「滅族」，而唯一幸存只剩下在《叱咤頒獎禮》首登「歌王」寶座的陳卓賢（Ian），就連歌曲流行度及人氣比姜濤、Anson Lo、Edan差天共地的歌手應智越、潘宇謙、力臻等，都有份出現於候選名單內，似乎MIRROR的人氣王有被當眾摑一巴之嫌。

Ian獨得厚愛

其實近年港台對MIRROR的喜愛度直線下降，上屆頒獎禮公布金曲獎及優秀歌手等入圍名單時，姜濤、Anson Lo、Edan全被Out，Jer尚有份陪Ian齊角逐獎項，可惜今年Jer亦告「陣亡」。翻查姜濤、Anson Lo、Edan、Jer、Jeremy單計2024年一整年在港台的派台歌成績，原來5子曾各自派4至5首新歌給電台，但全部都未能上榜；至於Ian就派了7首歌，其中3首歌打入「中文歌曲龍虎榜」的20大，最高位置為登上第3位的《Lost at first sight》，12子中，Ian離奇獨得港台厚愛。此外，向來身為港台愛將的張敬軒，今年因沒有新歌而暫時停賽，和他「撞面」的林家謙亦離奇消失。

至於女歌手方面，以上3個項目投票名單就「皆大歡喜」得多，當時得令的李幸倪（Gin Lee）、容祖兒及「環球一姐」AGA，實力派的泳兒及吳若希，後起之秀有姚焯菲及鍾柔美，連被無綫雪藏中的炎明熹，甚至殿堂級的汪明荃都有份角逐。其中在新城、叱咤頒獎禮均奪女歌手金獎的Gin Lee似乎亦深得港台重視，在眾多女歌手中，唯獨她分別在金曲獎、華人至尊金曲兩個獎項中多達4首歌入圍，觀其強勢，相信她大有機會冧莊奪「最優秀流行女歌手大獎」，分分鐘成為本年度「電台大滿貫」女歌手；不過在過往的頒獎禮上，跟她鬥到你死我活的陳蕾，被電台當透明，未有入圍資格，Gin Lee未埋身打先贏一仗。

對於MIRROR成員姜濤、Anson Lo、Edan、Jer未有入圍角逐獎項資格，昨日港台回覆根據選舉機制在2024年2月24日至2025年2月21日期間，曾登上「中文歌曲龍虎榜」三甲的歌曲，均能自動成為候選歌曲及候選人。

「全球華人至尊金曲獎」城城霆鋒爭獎 林峯叫兩飛

今年港台頒獎禮投票名單上，多年來已鮮有現身香港樂壇頒獎禮攞獎的郭富城（城城）、張學友、陳曉東、古巨基、謝霆鋒統統入圍。而將於5月舉行紅館演唱會的林峯，電台當然「預埋佢玩」，他今年會推出3首新歌，第一首將於本月面世，他亦憑着《愛在三千的宇宙》及去年底派台的《我又戀愛了》入圍今次港台「全球華人至尊金曲獎」。

另外，近年甚得年輕人歡心、走遍全港多間學校做騷的周殷廷，去年於九展開騷時已宣布會進軍紅館開騷，有消息指他將於12月開騷慶祝出道10年。而港台頒獎禮上，他的歌曲《三生有幸》、《晨星》都入圍「全球華人至尊金曲獎」及「優秀流行歌手大獎」。

炎明熹出戰獲粉絲拉票力撐

歌手炎明熹（Gigi）雖然仍然遭無綫雪藏中，但她依然打不死，繼之前在新城頒獎禮奪得「勁爆十大卓越歌手」後，今次港台頒獎禮，她與好姊妹姚焯菲（Chantel）、鍾柔美及詹天文都有不只一首歌入圍「全球華人至尊金曲獎」，她們亦有份角逐「優秀流行歌手大獎」，而一直支持Gigi的粉絲們已落力於社交網為她拉票。

至於Chantel的身形不時成為焦點，去年底有女網民在社交網晒出跟她在新西蘭的合照，事後被嘲發福。昨日Chantel於社交網晒出那張相片，坦言當日見到評論時很不開心，但因拍照當日遇到一個陌生人跟她說：「you are so beautiful.」她坦言個心暖了一暖，但沒想到這句說話對之後的她有多重要，她稱這件事令她學懂一個道理：「唔好被呢啲評語動搖自己嘅自我價值先係最重要。」