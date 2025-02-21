【是日通勝】

農曆正月廿四

乙巳年 戊寅月 辛酉日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午3時至5時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：祭祀、安葬、立約

忌：造酒、合醬

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：41、27、08

幸運顏色：藍色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：運勢回落，但仍勝過不少人，保持平常心。

金牛座：事業遇到阻力，搞好人際關係是當務之急。

雙子座：職場上順風順水，保持謙遜，忌得意忘形。

巨蟹座：感情需花時間栽培，別以忙碌為卸責藉口。

獅子座：財運有上升之勢，穩健投資項目可以考慮。

處女座：尋找真愛不可等運到，太被動難打破悶局。

天秤座：心存僥倖是大忌，否則易變成事業絆腳石。

天蠍座：運勢普通也不用抱怨，凡事向好的方面想！

人馬座：處事猶豫不決，易錯失投資獲利的好機會。

山羊座：宜給伴侶多點私人空間，過多約束冇好處。

水瓶座：運勢提升，求職者可找到自己喜歡的工作。

雙魚座：事業愛情兩得意，好好把握今天的好運氣！

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）猴 遇貴人

（跌）兔 財運差

鼠：小道消息不可靠，作投資決定要三思。

牛：感情運欠佳，婚姻關係容易出現裂縫。

虎：工作運勢平穩，付出愈多，得着愈多。

兔：是日沖煞，再不勒緊褲帶，後悔莫及。

龍：健康有隱憂，要改變日夜顛倒的習慣。

蛇：財運稍遜，是時候嚴格控制娛樂開支。

馬：桃花旺，獲長輩牽線，可遇到有緣人。

羊：愛人在背後默默支持，內心有幸福感。

猴：獲貴人出手相助，事業發展漸入佳境。

雞：一人少一句，跟伴侶針鋒相對冇好處！

狗：留意人身安全，今天盡可能少出夜街。

豬：事業停滯不前，要在知識上裝備自己。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

蛇年講蛇風水

今年蛇年，說說我對蛇作穴的風水。蛇作穴，是下山蛇為主，而上山蛇或掛樹蛇，書中雖有論述，但未有見過這視頻。內地視頻，有千多年前的楊公仙師點之穴，為靈蛇聽蛤之視頻，都是下山蛇。所以下山蛇的視頻容易找到，上山蛇或掛樹蛇則找不到。

十多年前，在青衣，看了一個下山蛇之結穴，聞說此穴，應是城中某已故富商之祖墳，非常簡單，沒有瑰麗堂皇，可能是因為社會發展關係，穴前視線被擋，不知穴前是甚麼。一般下山蛇，多數是靈蛇捕蛤。蛇下山捕捉蛙蛤作食物，後人自然富貴。

港珠澳大橋在珠江出水口處，東西兩岸有似蛇形的大橋，把珠江的去水口收窄。形勢似書籍上所說之，靈蛇守水口。香港郵輪碼頭，其玻璃窗的設計，在維港兩岸看望，似是一條蛇向着鯉魚門水口。可惜這條蛇不是生的，而是死的。

太古城有一花園，其大樓依山而建，在地圖上看，似彎彎曲曲，看似下山蛇形，但左右分叉，自然不是蛇。若要呼形喝象，有少少似蠍子，彎曲處為蠍子尾，分叉的青龍白虎為蠍子鉗。當然不算十分似，因為還欠一些條件。