陳曉離婚有「相」睇　命理師爆有望復合趙麗穎

內地藝人陳曉與台灣藝人陳妍希於18日共同發離婚聲明，證實8年婚姻早已告吹，未料隨着離婚消息曝光，陳曉昔日與趙麗穎的感情往事再度掀起熱議。日前，有網友找到去年曾表示陳曉、陳妍希八字早已貌合神離的命理師，問道陳曉與趙麗穎會否有機會復合，對此命理師表示2人八字的情絲牽得相當緊，死灰復燃的機會相當高的同時，趙麗穎今年的桃花旺也相當旺，有想談戀愛的結婚的衝動，工作運勢也非常好，至於趙麗穎的桃花會否就是陳曉，命理師則表示「有機會」。

事實上，陳曉的前經紀人于正曾在社交網分享道，一個男孩與女孩因共演一齣戲結緣，女孩卻愈來愈紅，男孩即使想證明自己，卻始終留在原地：「很多年過去了，男孩成家了，女孩也成家了，然而某一天男孩喝醉了，才告訴共同好友，自己始終愛著當年的女孩…」。當時引來不少網友揣測文中的男孩與女孩就是陳曉與趙麗穎。

此外，也有網友分析陳曉放棄趙麗穎，選擇陳妍希的原因，跟學經歷脫不了關係。陳曉出生在知識世家，爺爺是中醫學校校長，父親是公務員，母親和姑姑都是老師。反觀趙麗穎，雖然是知名女藝人，在演藝圈佔有一席之地，但來自農村家庭，學歷僅中專，跟陳曉不算門當戶對；至於陳妍希，來自小康家庭的她，高中時即赴美國留學，2005年順利取得南加州大學主修行銷學、輔修美術的學歷，且在演藝圈也有亮眼的成績，曾以《聽說》入圍金馬獎最佳新演員，更在電影《那些年，我們一起追的女孩》飾演女主角「沈佳宜」被封「國民女神」，並入圍金馬獎最佳女主角，爆紅兩岸三地。