劇評人勁讚「爛蕃茄」好評如潮　彼思試新嘗試推出劇集

彼思（Pixar）製作過多部經典賣座動畫，去年推出的《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）更成為全球票房之冠，而新一年，彼思再接再厲推出動畫劇集《贏定輸》（Win or Lose），並已於影視平台Disney+推出。

劇集推出後即獲劇評人力讚，於影評網「爛蕃茄」（Rotten Tomatoes）的好評度爆燈，平均好評高達80％以上。《贏定輸》故事以一支壘球隊相關的8個成員展開，每集透過不同角色的帶領下，呈現同一事件的不同角度，真切感受他們每人於大型壘球錦標賽前一周的心路歷程；缺乏安全感的孩子﹑他們的「直升機父母」，還有「戀愛大過天」裁判等，在8個交織的故事中，嘗盡人生甜酸苦辣。

劇集由《反斗奇兵4》（Toy Story 4）的老拍檔Carrie Hobson及Michael Yates共同擔任編劇、導演和執行監製，Carrie自少已接觸壘球，她認為運動能令人產生很多細微的差別，在球場上每個人都拼盡全力，再淡定的人都會突然爆發出火力全開的一面。賽果輸贏不算什麼，但同時又代表一切，這些極端吸引她創作一場壘球比賽的故事，刻畫不同參與者的心情。