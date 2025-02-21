網上購物平台家具實體店登港　一站式無憂便利購物體驗

PapaHome淘寶家具實體店佔地逾25,000平方呎，共分為七大專區，由傢俬展示、全屋訂製家具及各類裝修材料等均一應俱全。（客戶提供）

【營業資訊】「家」可能是大家生命中最重要的地方，一個承載美好生活的空間，為助香港人築造夢寐以求的家居，香港領先的一站式家居維修平台Papabo夥拍淘寶中國香港站攜手開設的「PapaHome 淘寶家具實體店」，正式登陸香港。店舖為香港人度身訂造，精心挑選高品質、高性價比及具優質設計的產品，透過七大沉浸體驗專區及導購服務，為香港消費者提供更具確定性的服務，完善其在淘寶平台上購買傢俬或大型家居產品的體驗。

新張期內限定優惠 首50位入場人士獲贈人民幣100元淘寶優惠券

PapaHome淘寶家具實體店位於信和集團旗下尖沙咀中港城，為慶祝新店於本周六（2月22日）正式開業，首50名親臨實體店的顧客可獲贈人民幣100元淘寶優惠券，供首五天（2月22日至2月26日）在淘寶平台上購買產品。

另外，在新張期間，客戶可以憑「上線限時價」加購傢俬防蟲、除甲醛及運輸加固等服務，折扣後每項收費由人民幣70至132元不等。

此外，通過AlipayHK使用中銀淘寶卡付款，可享不限次數的免手續費優惠。2月22日至3月31日期間，通過AlipayHK使用中銀信用卡消費滿港幣2,000元，即可享6個月分期免手續費優惠，每位用戶限享一次，每日數量有限，先到先得！

嶄新購物模式 結合實體店沉浸體驗與線上購物便利

PapaHome淘寶家具實體店提供導購服務，顧客能先在實體店內親身接觸及了解產品，並掃描商品上的二維碼（QR Code）以獲取詳細的產品資訊及獨家折扣資訊；鎖定心儀產品後，可直接在淘寶平台上輕鬆完成購買。這種開創香港家具市場先河的嶄新線上線下融合（Online-Merge-Offline，OMO）營運模式，結合實體店內瀏覽的沉浸體驗與線上購物的便利，相比純線上購買的模式，可讓消費者享受全方位的一站式購物新體驗。

沉浸體驗七大專區 兩大淘寶神店榜家具品牌迎門

PapaHome淘寶家具實體店逾25,000平方呎的店舖共分為七大專區，包括兩大淘寶神店榜前列排名家具品牌吱音及樹吱家居專區、客廳及餐桌餐椅區、定制專區、嬰兒兒童寵物用品及臥室區、戶外傢俬區、辦公室方案及電競區，以及建材專區。

PapaHome淘寶家具實體店讓消費者沉浸體驗淘寶上的優質家具，親身感受如梳化、餐桌及衣櫃等大件家居產品的品質和優質設計，店內有大量不同風格傢俬、家居裝飾及裝修材料等產品，均是首次向香港消費者展示。

共創香港零售產業新未來

提供全新消費體驗並為香港市場而設的PapaHome淘寶家具實體店，不僅是一個零售空間，更是一個經過精心策劃的營銷環境，為有意購買淘寶傢俬及生活家品的香港市民，提供更輕鬆的購買途徑，同時為商家進入香港市場提供一個優質的平台，目前的合作夥伴除中國內地知名品牌外，亦有多間香港知名品牌及機構，如煤氣公司將於3月份進駐，在店內設立專櫃，方便消費者在裝修家居時同步訂購爐具及其他家居煤氣產品。中銀香港亦會在場內設置專櫃，為消費者提供家居裝修融資及產品分期付款等服務，共創香港家具零售業新未來。