模特兒出身的藝人蔡宛珊(Sarika)形象健康,雖然近年主力在司儀界發展,但一直未有放軟手腳,勤做運動保持美好身段,又不時在社交網派福利,故深得一眾宅男歡心。雖然夏天未到,但Sarika已率先請大家眼睛吃冰淇淋,她在社交網晒泳照,擁有一身健康膚色的她,穿起純白一件頭泳衣可謂襯到絕,加上弗到漏身形,相當吸睛!她寫道:「Thank you, Sunshine .Thank you, fresh air .Thank you, good day. Thank you, great weather. Thank you, Earth. Thank you, Universe.」好友沈殷怡留言:「THAT’S TOO HOT」,粉絲則留言大讚她:「索、靚、正!」