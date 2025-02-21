韓國人氣瘦身黑科技！極速溶脂魔鬼消腩踢走鬼祟肉

【特約報道】早前我發布「要靚，定要瘦」的短片後，引起廣大網民熱烈討論，很多人都感到好奇，認為身為「瘦身教主」的我竟然「唱反調」，稱50歲後開始增肥！其實我是決定50歲後在「靚」和「肥」之間，選擇了「靚」，即是不會刻意減肥，身材要因應年紀，不要盲目瘦，否則瘦到皮包骨，一點也不美。

身邊不少朋友，都說我不到幾年就60歲，但膚質如16歲般「脆卜卜」，增肥後面龐圓潤，膚質有彈性，並好奇的反問：「點解你增肥後，個身又唔算好肥嘅？」

年青時體重保持46公斤，現在已增肥的我，身形當然有出入，由於沒有做運動的習慣，所以增肥時要保持身材不會太走樣，最理想及便捷的方法是「做機」，透過瘦身儀器幫助。

由以前大家不大相信儀器可以有助瘦身，直到現在醫生會利用儀器進行局部減肥，整個變遷我全部見證。要找到安全及效果顯著的瘦身儀器，真的不容易，因為我一定要親自體驗。想起以前在韓國試用減肥機時，看着醫生拿着機頭又碌又夾後，見到有即時效果，當時我真的開心到喊，因有着「我終於搵到你嘞！」的感覺。

近期我最喜愛的瘦身儀器，一定是在韓國人氣勁爆的瘦身黑科技：「極速溶脂療法」！要成功訂購這部機，真的等了很久，空運到港後立刻「開箱」實測，只是在腰腹位置試做，已即時見到有「凹陷」效果，速效塑身！這部儀器採用無痛專利技術激光，能有效擊破脂肪，專利技術獲得內地CFDA、美國FDA、韓國KFDA及歐盟CE認證。脂肪爆破後，釋放的三酸甘油酯轉化爲脂肪酸和甘油被身體作為能量使用。而極速溶脂療法的原理，就是利用雙重射頻的熱效應，能讓膠原即刻收縮，後續膠原會持續再生，脂肪細胞會逐漸凋亡，達到緊致提升及永久減少脂肪細胞數量的成效！

自從這部機在ANGEL FACE出現後，大受客人歡迎，尤其是熱愛瑜伽等運動的女士，因平時難以透過運動，踢走手臂蝴蝶位、大腿內側或腰後側的「鬼祟肉」，但透過韓國瘦身黑科技「極速溶脂療法」，就可以舒舒服服的，消滅這個難減的脂肪。同時也吸引不少男士紛紛體驗，踢走難減的「啤酒肚」。

從事美容業多年的最大的滿足感，就是能夠幫助客人，有效解決身型問題。另一個令我開心的地方，就是我得到韓國醫生們的「真傳」，學到幾道獨門秘技，包括操作瘦身機時的手勢，以及調校溫度的方法，令瘦身效果更加有效顯著。其實想局部減肥，踢走大肚腩或鬼祟肉，完全不難，瘦身無難事，只怕有心人！

唐安麒

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。

近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。