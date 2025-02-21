被轟播毒「害死大S」　范瑋琪沉默19日晒對話截圖證清白

台灣女神徐熙媛（大S）遊日期間流感併發肺炎離世，終年48歲。大S猝逝除喚起外界對甲流關注，更有網民根據其發病時序推敲，矛頭直指大S好友陳建州（黑人）與太太范瑋琪（范范）疑似播毒，因范范曾於大S出事前自爆雙胞胎兒子因甲流住院，並指「爸爸也感冒了」等，之後二人與大S出席同一晚宴後即染上甲流並不幸離世。

對此，范范沉默19日，今日（21日）親上火線發聲回應。佢分享某位網友指控佢：「自己家流感還聚會，怎麼這麼缺德，不顧自己親朋好友死活，自私！」同時佢亦晒出一段同醫生嘅對話截圖，醫生於對話中解釋：「其實他（黑人）沒有發燒，只是用藥，25日已經沒有傳染力了（因為吃了特效藥）。」

醫生更澄清范范本人冇中流感：「只是咳了2個月，應該是黴漿菌。」又安慰佢：「不是你們傳染的，也希望你們不要自責，一起保重！」范瑋琪則回：「謝謝醫生，真的很感激您願意為我們證明。」明顯因被質疑「害死大S」之罪名受盡委屈。

范瑋琪最後仲寫下心聲：「我本來不想解釋任何事，但太多的惡意中傷甚至牽扯到我的孩子我無法忍受。我的孩子痊愈後也待在家裏 完全沒有出席歸寧宴。我最好的朋友永遠離開了，我真的希望這世界的惡意能不能少一點，哪怕是一點都好。」不過范瑋琪發文後，見到網友嘅批評，似乎無意挑起戰火，隨後急急刪文。