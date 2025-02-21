香港旅遊博覽會2025　花蓮館打卡送機票

【特約報道】「香港旅遊博覽會2025」由即日至23日，在香港灣仔會議展覽中心舉行，匯聚了超過300個來自全球各地的旅遊機構和展位。其中作為台灣旅遊勝地的花蓮，更於會場內精心打造「花蓮形象館」（展位：5C-L01），聯同35名分別來自溫泉業、特色旅宿、農場體驗和手信品牌的旅遊業人士，介紹花蓮多元魅力。展覽期間推出特別活動，只要打卡出 Post即有機會贏取來往香港花蓮的免費機票，另外更會送出100組香港快運的折扣碼和精美手信，送完即止！

花蓮縣於今年的旅遊博覽會中打造了一個「花蓮形象館」，並精心挑選了35名來自香港及花蓮的旅遊業人士，分別經營溫泉、特色旅宿、農場體驗和手信品牌，為大家介紹花蓮的多元體驗，例如 SUP立槳活動、鯉魚潭划船與環湖踏單車，夜間時分也可欣賞夢幻的螢火蟲和閃爍星河等。更有多項重量級活動登場，包括於7月舉行、號稱全台最盛大的夏日音樂節「花蓮夏戀嘉年華」，以及「太平洋南島聯合豐年節」，展現南島民族的傳統歌舞和異國風情。冬季還會舉行「太平洋溫泉季」，可在瑞穗、安通等地享受療愈的山林溫泉。豐富的旅程當然少不了滋味美食，例如有湯頭鮮美的花蓮扁食（餛飩）、微辣回甘的剝皮辣椒雞湯、口感煙靭的麻糬和紅藜點心等，花蓮四季風景、活動均各有精彩，每次到訪都能為你帶來不同驚喜。

此外，館內特別設置了特色打卡牆，以花蓮壯麗的山海景色和代表性的文化元素為主題，配合「免費香港—花蓮來回機票」贈送活動，只要在花蓮館內打卡拍照，並於@花蓮觀光粉絲團Facebook或instagram，和寫下「我在灣仔會展花蓮館」發布公開貼文，讚數及分享數最高的前 5名，便可免費獲得香港花蓮來回機票一張。博覽會期間，花蓮館設有16場由當地原住民阿勒飛斯文化藝術團帶來的精彩表演。另外參與觀光介紹和互動活動，也有機會獲得香港快運直飛花蓮的行李託運折扣碼100組及花蓮伴手禮，數量有限，先搶為快！

以往大家從香港飛花蓮，都需要經台北或高雄轉機，再搭乘火車或長途巴士才能到達，不但花費不少時間，轉乘途中亦消耗不少精力，大大影響前往花蓮旅遊的意欲。有見及此，花蓮縣與香港快運合作，於去年12月推出首條直飛花蓮的航線，將整個航程大大縮短至1.5個小時，方便港澳旅客之餘，亦是標誌着花蓮邁向國際旅遊市場的一大突破，期望吸引更多自由行和團體旅客到訪。此直飛航線對於花蓮旅遊業無疑也是一大喜訊，當地趁機推出「團體旅遊補助」，即是訪台的外籍團體旅客達12人以上，每人即可享有3天2夜共2,000元新台幣的住宿補助，每多一晚再加碼1,000元，最高達4,000元， 能減輕旅客外遊開銷之餘，也可帶動花蓮住宿、餐飲、交通和體驗產業的發展。

花蓮Q&A

Q1：花蓮形象館想要向港澳地區傳達甚麼？

A1 ：我們希望透過花蓮形象館，讓港澳朋友發現花蓮更多元的旅遊魅力，例如春天賞螢、夏天探索海岸秘境、參加音樂節與原住民聯合豐年節，秋天沉浸於金黃稻田，冬天享受山林溫泉與星空之旅。我們希望讓更多遊客發掘花蓮不僅適合一次旅行，更值得四季來訪，每次都有不同的驚喜，展現花蓮全方位的魅力。

Q1：這次帶了甚麼樣的業？

A1：這次我們精心挑選了花蓮縣內各具代表性的四大類業者，向港澳市場展示花蓮的豐富旅遊資源，括溫泉業、特色旅宿、農場體驗以及伴手禮品牌。溫泉業推廣瑞穗、安通等地的優質溫泉，讓遊客能在大自然中放鬆身心；特色旅宿業提供擁有山海景觀的住宿選擇，滿足不同旅客的需求；農場業則帶來農特產品、牧場體驗等活動，讓旅客感受農村風情與綠色旅遊；伴手禮品牌則展現花蓮特色美食，如麻糬、剝皮辣椒、紅藜點心等，讓旅客能把花蓮的美好帶回家。我們希望透過這些優質業，讓澳旅客對花蓮有更深刻的印象，吸引更多人親自來訪。

Q1：花蓮有甚麼好吃好玩的？可以向港澳民眾推薦一些必去景點和必吃美食嗎？

A1：花蓮不僅風景秀麗，美食也是一大亮點。推薦港澳旅客來花蓮必吃的特色美食，包括口感細膩、湯頭鮮美的花蓮扁食（餛飩）、微辣回甘的剝皮辣椒雞湯、風味獨特的原住民料理（如竹筒飯、馬告香腸、石板烤肉）、以及口感Q彈的麻糬和紅藜點心，這些美食不僅可以在東大門夜市現場享受，也是遊客最愛的伴手禮選擇。而在旅遊體驗方面，推薦七星潭騎單車與SUP立槳活動、鯉魚潭划船與環湖單車車、東海岸秘境如石梯坪與磯崎海灣欣賞壯麗日出，以及夜間星空導覽，在專業導覽下探索花蓮最美的星空與銀河景象，讓每位旅客都能留下難忘的回憶。

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