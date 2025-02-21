意大利風味　熱鬧共享

幾時都話，意大利菜最適合開心分享，和大家輕輕鬆鬆享用薄餅、意粉和各式小食，再加上美酒伴食，讓氣氛更加熱鬧。近日又有新開意式餐廳和新菜單，大家又可以繼續飲飲食食。

重新出發

剛出爐的薄餅最是美味，中環意大利餐廳由三星米芝蓮名廚Umberto Bombana監督，早前於黃竹坑重新出發，推出多款經典口味，帕爾馬芝士薄餅以鹹香意式帕爾馬火腿配搭，五式芝士薄餅有莫札瑞拉、塔雷吉歐、古岡左拉、布拉塔水牛芝士和帕爾馬芝士拼配，啖啖「芝」味，其他有諾爾恰、新鮮水牛芝士和香辣肉腸等選擇，客人亦可揀選雙拼組合自由發揮，一次過吃到喜愛口味。再加上各式意粉，更加美味。

寫意淺酌

邊飲邊食是意大利飲食文化的精粹，中環意大利餐廳及酒吧和利口酒品牌合作打造首個Spritz Garden，為客人提供一系列主題雞尾酒和美食，新出的迷你意大利三文治麵包Prezzie有肉類、海鮮和蔬菜等多款餡料，Spritz Tree內有4杯調酒，Spritz Tree套餐則包括12款Prezzie，適合共享。想獨食也可揀選Prezzie 套餐，4款不同風味的迷你意大利三文治麵包搭配一杯冰涼的特飲，慢慢食最是寫意。逢星期一至日下午3時至7時有歡光時光，隨時享用原味、接骨木花與薑、木槿焦糖和蝶豆花口味的特飲，最好不過。

選擇多多

按需要於各個時段享用各式美食，心情甚佳。飲食集團旗下3間意大利餐廳，同時推出不同主題，灣仔意大利餐廳逢星期一至五推出自助午餐，自助餐區有多款前菜選擇，主菜有帕爾馬芝士肉醬闊蛋麵、香蒜紅蝦細扁麵或白松露寬扁麵等。午市及晚市則有限定的黑松露菜單，包括松露鵝肝醬配意大利麵包、香烤M4和牛前腰脊及紅莓香梨醬松露芝士意大利燴飯等。每月最後一星期日會有餐酒自助早午餐，酒單每次都會更換，保留新鮮感。此外，鰂魚涌意大利餐廳逢星期六會供應意式雜錦燉肉，內有牛腩、牛舌、肉眼、黃油雞、意式肉腸及牛腿肉等，再拼醬汁、家常小食和甜點，同樣豐富。赤柱意大利餅店在2月推出巨型酥皮點心紅桑子朱古力酥，足有2個成人的頭咁大，同時附送同樣巨型的卡布奇諾，讓你大家好好分享。想獨食的話另有新款限定的雙重漿果牛角包和曲奇雲呢拿牛奶咖啡選擇。

自家製手工意粉

手製和機製的意粉，口感、香氣和味道大有不同。尖沙咀現代澳洲風餐廳現時逢星期一至五推出 PASTA PRANZO午市套餐，頭盤有羅馬蛋花湯配意式香草包、意大利卡布里沙律。主菜有多款自家製手工意粉選擇，當中包括香蒜橄欖油意粉、卡邦尼意粉、羅勒青醬意粉、番茄橄欖煙斗粉或意式短管意粉，當然，你可也選擇牛扒配薯條，加上脆炸水牛芝士條和海鮮燉飯球作配菜，感覺更豐富。