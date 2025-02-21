洪嘉豪疑小路出大路唔讓車令校巴急煞　網友晒片揭真相

歌手洪嘉豪前晚（19日）現身中文大學擔任聯唱決賽嘉賓，並唱出《半天空檔》及《還原淚》，令一眾大學生High爆！但原來佢揸車離場時發生小插曲，仲激到中大校巴司機爆粗鬧人，更險釀交通意外。

有學生於網上發布片段，留言：「啱啱聯唱散場，（疑似）洪嘉豪架車跟保安指示直接小路出大路唔讓，搞到校巴要急煞🫨真係差啲撞」見拍片者當時身處校巴內，鏡頭影住疑似洪嘉豪座駕揚長而去，司機向車外保安破口大罵：「X你老X喺度截！小路出大路呀！截我！你冇嘢呀？小路出大路，咁危險，我架車。」保安想息事寧人，一邊驅趕追完車的學生行上行人路，一邊回應：「得啦，你投訴我啦好冇？唔係，佢有事嘅。」司機不服氣回答：「我都有事呀爭啲！」保安再回答：「得喇得喇得喇。」而司機就唸唸有詞細聲講粗口再鬧。

片段一出，即有唔少網友大鬧洪嘉豪冇安全駕駛意識，指佢唔讓大路校巴行先，亦有粉絲確認片中為洪嘉豪座駕，更有網友留言稱：「洪嘉豪上咗位之後變第二個人了」

不過事件極速有網友幫手解圍，指錯不在洪嘉豪，並上載另一個角度短片，清晰見到保安擋喺路口、截停校巴，並示意洪嘉豪座駕行先。粉絲即替洪嘉豪抱不平，認為佢只係按保安指示出車，並冇做錯，不宜憑校巴車內片段斷章取義。網民說：「根本就係出去大路之前已經停咗 諗住讓畀大巴先 係個保安衝出嚟叫佢行先。」、「其實保安停咗校巴，kaho架車都停咗，保安示意kaho先開車，仲打死火燈表示thank you！」。