澳門旅遊局參與“香港旅遊博覽會2025”

【特約報道】澳門特別行政區政府旅遊局參與2月 20日至23日在香港會議展覽中心舉行之“香港旅遊博覽會2025”。旅遊局局長文綺華出席香港旅遊博覽會2025開幕式，旅遊局期望透過活動，向香港旅客推廣澳門多元“旅遊+”元素，吸引旅客在復活節假期前之旅遊淡季往澳門旅遊。

特色展台展示澳門中西文化交融風情

旅遊局的攤位以“澳門歷史城區”為主題。攤位設計融入歐陸式教堂的建築特色，展現澳門中西文化交融的獨特風情。攤位中央設置了一座拱門，以條紋勾勒出大三巴牌坊的輪廓，接待處運用燈光效果和霓虹燈，展示不同的世遺建築物及澳門美食，突出澳門的兩張金名片 – 創意城市美食之都和澳門歷史城區。攤位設有澳門輕軌資訊及AI互動拍照區。此外，觀衆可以參與有獎問答遊戲和“麥麥”見面會，嬴取豐富獎品及與麥麥拍照留念，觀衆亦可關注澳門旅遊局社交媒體獲取紀念品。

感受澳門Mega Sale 推廣澳門旅遊優惠

展覽4日期間，澳門旅遊局聯乘四間香港旅行社，包括香港中國旅行社、東瀛遊、永安旅遊及KKday現場促銷澳門住宿、美食及交通優惠套票。購買澳門旅遊產品滿指定金額，更可參與“麥麥有禮”互動遊戲，獲得紀念品乙份。

線上線下宣傳 擴大客源

旅遊局今年繼續鞏固及擴大國際客源，香港是澳門第二位主要客源市場，去年有超過710萬香港旅客人次到訪澳門，旅遊局將保持澳門旅遊目的地的知名度，全力鋪開線上線下宣傳攻勢，擦亮澳門國際大都市的“金名片”。