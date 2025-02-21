Filante Record 2025概念賽車　超時空致敬

紀錄是用來打破的！像一個世紀前，即1925年，傳奇賽車40 CV des Records打破一系列世界速度和耐力紀錄；而69年前，即1956年，另一傳奇賽車Étoile Filante在美國著名的博納維爾（Bonneville）鹽灘打破多項世界速度紀錄。新發表的Filante Record 2025單座位純電概念賽車，不僅是為破紀錄而誕生，同時藉着一身超時空設計向這兩大傳奇致敬。

空氣動力學設計

全新單座位概念賽車Filante Record 2025，無論是車名中的Filante及Record兩字，以至車身裏外設計，靈感分別來自Étoile Filante及40 CV des Records兩大雷諾（Renault）傳奇賽車。其中圓形的頭燈、與車身分離的車輪、尖長的前部及尾部、駕駛室位置等設計靈感皆源自40 CV des Records；而車輪整流罩則是受Étoile Filante啟發，與充滿空氣動力學設計的現代外觀完美融合。達5.12米的長車身，配上像戰鬥機般的泡型駕駛艙保護罩，並採用平滑的密封式前後輪整流罩和寬輪邊設計的創新實驗性車輪，有利控制氣流於車身流動及減少亂流。此外，車身及車架結構採用了大量碳纖維，至於底盤則是以鋁、碳和鋼合金製，車重不到1,000kg，輕身之餘，剛度與強度俱高，確保賽道輕快疾走時有高穩定性。

上揭式保護罩蓋

車身不僅用上獨特的紫外線藍色調，圍着車廂兩側及頂部保護罩蓋式車門的透明物料亦經過紫藍色處理，後者更採用向前上揭打開設計。僅可容納一人的狹窄車廂，每個組件和系統包括安全及開啟功能、巡航控制等，都位於駕駛員觸手可及的範圍內，其設計着重人體工學和減輕重量。創新的雙手柄式軚環可通過全電子線控轉向和線控制動技術控制加速、煞車和轉向，並透過設於軚環上正中央的屏幕提供即時駕駛資訊。座椅設計輕巧，主要撐架以碳纖編織，配上具延展性的帆布，可適應不同駕駛者體形，提供最佳支撐效果。駕駛位置更是受F1賽車啟發，專為人體工學和視野而設計。