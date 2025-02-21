酒店全新菜單　討盡大小朋友歡心

喜歡置身在寬敞舒適環境用膳的朋友，酒店餐廳是不錯之選，最近就有不少酒店都推出新餐單，除了有養生美饌外，亦有用上時令鮮味食材炮製繽紛滋味菜餚，亦有酒店用人氣萌趣角色做主題，炮製出討小朋友歡心的菜譜，並帶來色彩繽紛的主題住宿體驗。

養生滋味饌

位於尖沙咀的五星級酒店中菜廳主廚黃皓勤師傅於這個乍暖還寒的季節，用上人參作為主食材，於即日至4月30日推出全新的養生饗宴。菜式包括紅棗人參豬手凍、鮮人參牛乳星斑卷、杞子人參花膠鴿吞素翅、花旗參鮮菌炒龍蝦球、窩燒麒麟鮑魚人參雞飯以及創意十足的花旗參燉四寶甜品。當中的杞子人參花膠鴿吞素翅可以說是懷舊手工菜的「仙鶴神針」的矜貴養生版，用上頂鴿去骨後釀入已煨煮入味的金華火腿、關西遼參絲及素翅，並與花膠人參湯燉煮，湯清味醇，暖胃鮮味。而酒店的高級歐陸餐廳更特別於即日起的逢周二晚推出「任食牛排及薯條夜」，大家可以無限享用以新鮮脆爽的羅馬生菜、鯷魚柳及帕爾馬芝士，拌上煙肉及橄欖油即製的凱撒沙律；優質黑安格斯牛扒包括帶骨肉眼扒、肉眼扒、西冷扒和牛柳，可以佐以黑胡椒醬或牛肝菌醬，以及由米芝蓮星級廚師Sergio Herman開設的人氣法式薯條，還可以任飲精選葡萄酒，額外加錢更可以無限量暢飲名牌香檳。最後更有酒店自家製的法式焦糖燉蛋作甜品，口感幼滑香濃，甜蜜圓滿。

福氣滿溢菜

國際酒店集團的尖東店及金鐘店最近分別推出令人驚喜的新餐單。尖東店的早前獲得國際知名穆斯林旅遊指標「新月評等」（Crescent Rating）的5級認證，故將於2月28日至3月30日的齋月期間在自助餐廳推出「齋月祝福盛宴」自助餐，菜式非常豐富，包括燒羊腿配布里亞尼飯、羊肉塔吉鍋等，還有現煮的土耳其旋轉雞烤肉、馬來西亞咖喱牛肉蛋三文治和煎羊肉餡餅等，其他餐廳亦同步推出一系列清真或穆斯林友善菜餚。至於位於金鐘的港島區酒店自助餐廳則於即日至5月10日帶來全新的日本主題自助餐，是次最大特點是無限量供應飽滿鮮味的三文魚籽，可以讓食客搭配蒸白飯自製三文魚籽丼，別具風味！此外，餐廳亦有新鮮現切吞拿魚，供應新鮮的大拖羅、中拖羅及赤身，並配以辣吞拿魚沙律以增添風味；另有和牛壽喜燒、日式串燒、海帶蒸海鮮等。另外，當然少不了新鮮的刺身，包括三文魚、鰤魚、鯡魚等，仲有每朝捕獲並空運抵港的兩種獨特日本魚種（只限晚市供應）等，喜歡日本菜的巴絲打可別錯過。

可愛鯊縱處處

如果想氹「小老闆」歡喜，位於機場旁的酒店最近與人氣的Pinkfong Baby Shark合作，推出的全新餐飲及住宿相信是不錯之選。酒店多國菜餐廳帶來兩款主題美食，分別是Baby Shark兒童菜譜及鯊魚寶寶窩夫套餐配鯊魚寶寶朱古力奶或拿鐵。前者有活潑可愛的鯊魚寶寶窩夫伴藍莓甜忌廉，前菜的日式火腿雜菜沙律配酥炸魚手指伴他他醬，以及迷你熱狗伴柚子番茄醬配哈哈笑薯餅等，後者相對簡單，但同樣萌趣又滋味。而Baby Shark人偶亦會於指定周末及公眾假期登場，與大小朋友見面及拍照留念。於8月31日前入住Baby Shark主題豪華套房或Cabana主題套房，除了享用一系列主題布置、設施及用品外，還可獲贈贈一隻 Baby Shark絨毛公仔；而入住Cabana主題套房還可以額外享用獨立的戶外庭院及燒烤，豪華燒烤套餐有意式烤麵包配煙三文魚及辣肉腸配蒜蓉麵包、主食烤肉則包括安格斯牛冧扒、帶骨羊扒、西班牙豬扒、雞翼及自製托斯卡納香腸。大家還可以加配龍蝦，虎蝦及帶子等。每款套餐另配2款配菜、4款特調醬料、精選甜品拼盤及有酒精或無酒精飲品，可以一次過滿足大小朋友的欲望。