本日日本：My Melody加Kuromi孖住上　推出限量腕錶

日本著名腕錶品牌Angel Heart為慶祝品牌成立20周年，特別與同樣迎來周年的Sanrio人氣角色My Melody（50周年）及Kuromi（20周年）合作，推出限量聯乘腕錶系列。My Melody及Kuromi分別各有一款腕錶款式，設計處處體現匠心獨運，將My Melody的甜美與Kuromi的俏皮完美融合於腕間藝術。首先錶盤採用獨特的絎縫風格處理，猶如高級手袋的質感，低調中顯奢華。錶面玻璃印有M Melody和Kuromi的單色頭像，簡約而不失可愛，錶背亦刻有My Melody和Kuromi的頭像，增添收藏價值。錶殼尺寸為24毫米，適合女性手腕，錶鏡以礦物玻璃製作，耐用防刮，並具備防水性能，小牛皮材質錶帶，柔軟舒適。隨錶附送的化妝袋同樣令人驚喜，My Melody款搭配粉紅色絨毛化妝袋，Kuromi款則為紫色設計，與腕錶風格相呼應。化妝袋採用絎縫刺繡工藝，並以珍珠點綴，盡顯精緻。大容量設計，可輕鬆收納化妝品或小物，內置隔層更添實用性，各售16,500日圓（約HK$858）。