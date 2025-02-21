VALC、Ada@VIVA相見好同住難　炒大鑊爆喊又和解

女團VIVA為真人show節目「VIVA Medium Rare House」同居接近1個月，相見好同住難，成員姜咏鑫（Ada）與張鈊貽（VALC）終於情緒大爆發，吵大鑊。來到節目尾聲，節目組播出一條「謎一樣」的片段，片中VALC在飯廳開着電腦，突然對着房間內的三人大喝，更衝進房內。VALC解畫指當時正在處理學校問題，加上工作行程調動，Ada說了一句：「又嬲」令VALC情緒大失控大爆發。

節目組便安排兩人坐下來分享內心感受，Ada說：「你覺得我語氣唔好，或者好晦氣，因為我聽到好多係：『唉，我好想走呀』、『唉，我好煩呀』，突然之間衝出嚟一句，人哋會feel到係唔舒服。嗰一刻我都好想發脾氣，都好想衝出嚟鬧你，但如果我衝出嚟鬧你，其他人會點？咁就散㗎啦，冇㗎啦。」

Ada邊喊邊說其實自己也都想逃避，不知道如何面對VALC，VALC也忍不住落淚指經過這次大爆發，令她想到家人的概念，就算有鬧交、憎恨，但其實也是愛對方，大家慢慢變成一個家，好似家人一樣。經過「表白」二人在有笑有淚下大和解。