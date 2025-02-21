古天樂支持李珊珊復出：有合適劇本會考慮合作

影帝古天樂今日（21日）出席代言品牌活動，分享品酒心得，笑言有少量紅酒收藏，亦享受到酒莊渡假，不過未想過有自己酒莊。他透露即將前往日本，出席電影《九龍城寨之圍城》謝票場，談到電影於當地大受歡迎，有指謝票場戲票更被炒高26倍至6萬5千日元，連當地著名遊戲設計師小島秀夫也表示喜歡該片，他對此表示意料之外：「原本得一百間上映，依家加到一千間，當中仲有大戲院。」

談到電影於今屆金像獎獲14項提名，會否對獲獎信心大增？他表示能夠入圍已經是一個肯定，獲獎與否並不重要，最重要是令大家看到團隊的努力，又指已很久未有產片於海外如此受歡，問到會否加速開拍前傳和續集？他坦言主要看劇本進度，不過喜見當地有人為此舉辦香港文化保育展覽十分高興，覺得對香港旅遊業有幫助。

談到好友李珊珊有意復出，他表示當然支持，指對方患驚恐症多年，最重要是多走出來接觸一下社會先習慣一下，提到對方表示有意拍電影賺錢，他指若劇本合適也會考慮找對方合作：「都要睇佢身體狀況先。（網上對珊珊有惡意批評？）把口喺人哋度，最緊要做好自己，正向面對自己，多啲正能量對個病有好處。」另提到他被製作人唐才智入稟的錢債官司，他表示交由律師處理。