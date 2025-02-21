林海峰為Alfa Romeo做汽車代言　添置新車酬勞全奉獻

藝人林海峰（Jan）今日（21日）出席Alfa Romeo全新純電動「Alfa Romeo Junior」媒體發佈會。作為Alfa Romeo的Super Fans和香港Junior的品牌Storyteller的他，見證全新純電JUNIOR在香港推出。

愛車的他，笑指小時候已十分喜愛玩具車，會千方百計扭計叫媽咪買，他說：「啲細細架車仔可以開到門、揭到尾廂同車頭冚之類我就會癲，諗盡辦法扭阿媽買，喊、典地，再唔得就大叫。」他笑指媽咪不賣賬便會一直扭計，又指車對他來説是很重要的推動力，笑言可推動他工作、工作完回家，甚至推動他去做運動，形容是買得到的推動力：「有啲嘢你可能永遠追求唔到，例如榮譽，但車可以。」他笑言車位及香港潮濕天氣對車輛的影響是比較難解決。

問到今次酬勞是否滿意？他笑言不要提，因出席汽車品牌活動會很大壓力，分分鐘會抵受不住眼前靚車引誘，將活動酬勞用來買新車：「原本諗住嚟收支票，最尾變咗開支票，好危險㗎，哈哈！」談到首次當車主經過，他表示當年加入電台工作後才買車代步：「阿葛（葛民輝）要好早返去報交通，我記得有咗車之後係車佢返工，一齊慳的士錢。（車手？）我係屬於送貨型車手，清晨4、5點揸車返工，好多時同送魚、麵包、凍肉嘅同行打招呼。」他表示安全是最重要，多年來也是一名安全駕駛者。

問他有否試過被家人指名下車太多或新目標太昂貴而阻撓他買車？他笑指家人反而會用以進為退的方法去「鼓勵」他，自己就會重新考量是否真的負擔得起：「你再諗下又真係唔掂喎，就自己打退堂鼓，有時Say no冇用，Say yes仲好。」

另談到他跟阿葛早前提過「軟硬」打算2025年開騷，他坦言仍未有消息，主要是場地問題，笑稱自己未來5、6年仍有期，現在欠的是一張「場紙」：「依家日日諗囉，未必等到個工作嚟先諗，其實好早已經要醞釀，到真係做嗰陣就會自己嘔出嚟，所以唔好誤會我日日好似行嚟行去，其實我做緊嘢㗎，哈哈！」

至於熱愛跑步的他，表示下星期會飛東京參加馬拉松賽事，亦透露下半年的工作已有安排，他欲言又止的説「希望未來1、2個月可以公佈，再冇嘅話⋯再等下年囉，其實有好多項目會表演，場地都爭奪得好激烈。（香港多咗場地例如啟德體育園？）係，但未輪到你嘛。」

全新純電ALFA ROMEO JUNIOR車系的面世：優雅與意大利熱情的融合，為電動車掀起一場新革命，重新釐定駕駛樂趣與都市美學的標準。全新JUNIOR 由位於都靈的 Alfa Romeo Centro Stile 設計中心設計，並在Tychy的廠房生產，其緊湊的造型設計不僅具備矚目的運動性能，還融合了濃厚的意大利風格。 JUNIOR 以卓越特質的追求，是品牌設計理念的完美代表。旨在吸引新一代的Alfa Romeo車迷注意，同時保持品牌對於駕駛樂趣的承諾，將Alfa Romeo自1910年立廠以來，在創新和傳統之間作出的最佳平衡。

香港發售的 JUNIOR 提供兩個版本可供選擇，包括 Launch 版本和 Sport 版本，售價分別為 HK$359,800 及 HK$429,800，首批預售更免費獲贈價值 HK$40,000 的「Technology Pack」升級配置。

全新純電ALFA ROMEO JUNIOR及全線車系車展

地址：尖沙咀ELEMENTS圓方商場金區一樓

日期：2月22日至23日（星期六至星期日）

時間：上午11時至晚上8時

查詢：9749 4947