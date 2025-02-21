七瀬奈奈　文化遺產級Body

稱得上文化遺產，當然係好嘢嚟，值得大家好好珍惜同落力保育！原來喺日本寫真界亦有所謂「文化遺產級Body」，擁有者就係今日要為大家介紹嘅索女七瀬奈奈！

弗爆車女

日本寫真界同賽車界有密切關係，皆因有唔少賽車女郎獲邀拍寫真，而同一時間又有寫真偶像獲車隊委任為賽車女郎，而現年24歲嘅七瀬奈奈喺加入寫真界之前，已經係一位薄有名氣嘅車女。

福井縣出身嘅奈奈，擁有一副美艷綺麗嘅面孔，雙眼明亮又識放電，淨係顏值已經可以迷倒唔少男士。講到身材，奈奈有成5呎5吋高，體形纖瘦得嚟又前凸後趷，上圍對G奶脹卜卜又軟彈適中，呢副靚偈喺賽車場上顯得分外突出，亦因此被人形容為「文化遺產級Body」，意思叫大家要好好珍惜呢副不可多得嘅好身材。

轉攻演員

早喺高中二年級已夢想加入賽車女郎行列嘅奈奈，2021年如願加入車女團體「TRACY Queens」，翌年再轉投「Pacific Fairies」，開始活躍起嚟，更加喺「日本賽車女王大獎」呢項選舉中勇奪新人獎冠軍！

由於奈奈喺賽車女郎界別有番咁上下人氣，陸續有雜誌邀請佢拍水着寫真，而佢亦順勢做埋寫真偶像。上年年尾，奈奈宣布結束3年車女生涯，原因係好想試吓做演員，又怕自己兼顧唔到太多工作，所以決定告別賽車場，等自己可以集中精神向演員方向發展！另外，奈奈話自己學過體操，亦鍾意睇動作片，最欣賞嘅演員就係喺《自殺特攻隊》入面扮演小丑女嘅澳洲女星瑪歌羅比（Margot Robbie），仲話希望自己有朝一日會好似對方咁拍動作電影喎！

Profile

年齡：24歲

身高：5呎5吋

三圍：35G-23-34

雖然七瀬奈奈唔再做車女，但依然有大把工作在身，包括拍寫真同出席各種公開活動，登入其社交網，就會知道佢嘅最新動向。