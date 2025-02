AVN王者　火辣登場

人稱「四仔奧斯卡」嘅第42屆AVN頒獎禮喺早前順利舉行,各大獎項均名花有主,當中又以年度女脫星、最佳新進脫星同最佳女主角受到最多人關注,究竟得獎者有幾掂?即刻嚟個小檢閱!

年度脫后

講到AVN頒獎禮,最矚目嘅獎項當然係年度女脫星(Female Performer of the Year),今屆就由2018年出道嘅Anna Claire Clouds奪得呢項四仔界最高榮譽!查實喺宣布賽果前,呢位29歲脫星嘅奪獎呼聲已高唱入雲,一來樣靚偈又正,二來床戲演得好,更重要嘅係早前舉行嘅多個四仔頒獎禮上已屢次獲得最佳女脫星,能成為頂頭大熱絕非偶然!四仔名廠Zero Tolerance Films相當有先見之明,喺賽前已搵咗Anna Claire Clouds聯同Ana Foxxx、Liz Jordan同Vanessa Vega合演新作《Finish What I Started》,仲要喺頒獎禮後推出,相信好有機會賣個滿堂紅!

最佳演出

除咗年度女脫星之外,最佳女主角(Best Actress)呢個獎嘅分量亦相當重,而今屆嘅得獎者係48歲美魔女Maitland Ward,憑住Deeper喺2024年炮製嘅超人氣熟女作《The Predatory Woman #2》奪得,令唔少四仔迷覺得意外又合理。點解咁講?皆因過往最佳女主角甚少由熟女獲得,所以令人意外,但合理嘅係呢套片喺2024年大賣,仲有Blake Blossom、Cherry Kiss同Valentina Nappi呢3位天后級脫星參演,群星拱照,加埋佢喺片中嘅演出實在一絕,奪獎乃實至名歸。

耀眼新星

每年四仔界都有唔少新星出道,邊個有機會上位?留意AVN嘅年度最佳新進脫星(Best New Starlet),就可以看出端倪,而今次得獎者就係現年23歲嘅Gal Ritchie,呢位英國女脫星喺2023年中出道,一年多已演出超過90套四仔,去年由Twistys出品嘅《Treat Yourself #21》更係佢嘅代表作之一!呢套四仔以自娛為賣點,可以話係開正Gal Ritchie嗰瓣,事關身為成人網紅嘅佢,早就憑自娛演出喺網絡上獲得極高人氣,能夠喺四仔頒獎台揚威真係一啲都唔意外!

碟評

今次介紹嘅四仔由3位炙手可熱嘅女脫星主演,名副其實星味十足,其中《The Predatory Woman #2》係2024年嘅銷量王,又有天后級脫星助陣,實在搵唔到錯過嘅理由!至於《Finish What I Started》擺明食住年度女脫星Anna Claire Clouds獲獎呢個勢頭推出,仲加插埋獲獎後嘅專訪,相當有收藏價值!