AVN王者　火辣登場

人稱「四仔奧斯卡」嘅第42屆AVN頒獎禮喺早前順利舉行，各大獎項均名花有主，當中又以年度女脫星、最佳新進脫星同最佳女主角受到最多人關注，究竟得獎者有幾掂？即刻嚟個小檢閱！

年度脫后

講到AVN頒獎禮，最矚目嘅獎項當然係年度女脫星（Female Performer of the Year），今屆就由2018年出道嘅Anna Claire Clouds奪得呢項四仔界最高榮譽！查實喺宣布賽果前，呢位29歲脫星嘅奪獎呼聲已高唱入雲，一來樣靚偈又正，二來床戲演得好，更重要嘅係早前舉行嘅多個四仔頒獎禮上已屢次獲得最佳女脫星，能成為頂頭大熱絕非偶然！四仔名廠Zero Tolerance Films相當有先見之明，喺賽前已搵咗Anna Claire Clouds聯同Ana Foxxx、Liz Jordan同Vanessa Vega合演新作《Finish What I Started》，仲要喺頒獎禮後推出，相信好有機會賣個滿堂紅！

最佳演出

除咗年度女脫星之外，最佳女主角（Best Actress）呢個獎嘅分量亦相當重，而今屆嘅得獎者係48歲美魔女Maitland Ward，憑住Deeper喺2024年炮製嘅超人氣熟女作《The Predatory Woman #2》奪得，令唔少四仔迷覺得意外又合理。點解咁講？皆因過往最佳女主角甚少由熟女獲得，所以令人意外，但合理嘅係呢套片喺2024年大賣，仲有Blake Blossom、Cherry Kiss同Valentina Nappi呢3位天后級脫星參演，群星拱照，加埋佢喺片中嘅演出實在一絕，奪獎乃實至名歸。

耀眼新星

每年四仔界都有唔少新星出道，邊個有機會上位？留意AVN嘅年度最佳新進脫星（Best New Starlet），就可以看出端倪，而今次得獎者就係現年23歲嘅Gal Ritchie，呢位英國女脫星喺2023年中出道，一年多已演出超過90套四仔，去年由Twistys出品嘅《Treat Yourself #21》更係佢嘅代表作之一！呢套四仔以自娛為賣點，可以話係開正Gal Ritchie嗰瓣，事關身為成人網紅嘅佢，早就憑自娛演出喺網絡上獲得極高人氣，能夠喺四仔頒獎台揚威真係一啲都唔意外！

碟評

今次介紹嘅四仔由3位炙手可熱嘅女脫星主演，名副其實星味十足，其中《The Predatory Woman #2》係2024年嘅銷量王，又有天后級脫星助陣，實在搵唔到錯過嘅理由！至於《Finish What I Started》擺明食住年度女脫星Anna Claire Clouds獲獎呢個勢頭推出，仲加插埋獲獎後嘅專訪，相當有收藏價值！