【是日通勝】

農曆正月廿五

乙巳年 戊寅月 壬戌日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：上午7時至9時、下午3時至5時、晚上9時至11時

宜：祭祀、動土、會友

忌：放水、開渠

幸運方向：坐南向北

幸運數字：48、36、07

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：跟身邊人保持溝通，避免小誤會變大衝突。

金牛座：事業上不乏展示實力的機遇，要好好把握。

雙子座：財運上升，不乏賺外快機會，勿輕易放過。

巨蟹座：留意周邊消息，可助你妥善管理手上資金。

獅子座：運勢不過不失，保持一顆善心可帶來好運。

處女座：運勢墊底也不用心慌慌，對自己要有信心。

天秤座：愛情運欠佳，若發現感情問題要及早處理。

天蠍座：便宜莫貪，選購低價貨要打醒十二分精神。

人馬座：可考慮與熟人合夥投資，對方可帶旺財運！

山羊座：不要事事指望別人幫忙，最緊要做好自己。

水瓶座：整體運勢明顯下滑，理財投資要特別小心。

雙魚座：財運非常好，但要懂得知足，忌貪得無厭。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）牛 財運佳

（跌）龍 人緣差

鼠：相信自己能力，可於事業上大放異彩。

牛：財運佳，有利做生意，易獲客戶支持。

虎：爛桃花出現，已婚者要提防美色誘惑。

兔：得財有難度，宜勒緊褲帶，節約開支。

龍：是日沖煞，人緣變差，精神狀態欠佳。

蛇：偏財旺，抽獎容易中，讓你喜出望外。

馬：對伴侶要多予包容，鑽牛角尖冇好處。

羊：正視人事問題，以免事業發展受拖累。

猴：趁周末出外走走，對身心健康都有益。

雞：投資運不錯，瞄準中長遠項目易獲利。

狗：心態正面，適應力強，事業發展受惠。

豬：花錢買開心不可取，得不償失機會大。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

給水象月亮星座的人生建議

水象月亮星座包括月亮巨蟹座、月亮天蠍座和月亮雙魚座。這些星座的人通常具有深厚的情感、強烈的同理心和敏銳的直覺。以下是針對水象月亮星座的一些人生建議，希望能幫助你們更好地利用自己的特質和能量。

首先，對於月亮巨蟹座的人來說，你們高度重視家庭和情感上的安全感。你們的關愛和體貼能夠為身邊的人帶來溫暖和支持，但要注意避免過度依賴和情感上的起伏。學會建立情感界限，確保在關心他人的同時也不忽視自己的需求。尋求穩定和安全感，但也要學會接受變化，這將幫助你們在面對生活中的挑戰時保持堅定和靈活。

對於月亮天蠍座的人來說，你們具有強烈的情感深度和洞察力，擁有極高的情感敏感度。你們的忠誠和決心能夠讓你們在關係中建立深厚的連結，但要注意避免情感上的控制和猜忌。學會信任他人，並在關係中保持開放和透明，能夠幫助你們建立更加健康和和諧的關係。平衡自己的情感需求，避免過度專注於負面情緒，這將有助於提升心理健康和生活質量。

對於月亮雙魚座的人來說，你們富有同情心，對他人的痛苦和快樂感同身受。你們的浪漫和理想主義能夠為生活帶來美好和夢幻，但要注意避免過度逃避現實和缺乏界限。學會現實地看待生活，並在需要時設定界限，能夠幫助你們在追求夢想的同時，也能夠保持現實和穩定。尋找健康的方式來表達和處理情感，例如藝術創作或冥想，這將有助於你們平衡內心的情感能量。