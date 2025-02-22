坐姿減肥法　減走肚腩重現纖腰

減肥不外乎運動和飲食兩大法則，但其實日常坐姿對於體態也佔重要因素。日本就有一位45歲的美魔女，分享一個獨門秘方「坐姿減肥法」，聲稱對於消除腹部贅肉尤其有效，重現小蠻腰，就連臀部線條都變得更緊緻。

日本一名45歲的媽媽Yumi，自40歲起便有恒常運動的習慣，例如帶氧運動和減脂訓練等，但腰臀線條始終沒法達到理想狀態。後來她發現問題源於髖關節是否在正確位置，若未能改善坐姿，即使四肢纖幼，肚腩仍是會凸出，令身形看上去更為肥胖。因此她研發出「坐姿減肥法」，首先坐在有椅背的椅子上，腰部保持挺直，並於背後放一個小型瑜伽球，用力夾在椅背和背部之間。接着雙膝對齊，使髖關節在正確的位置，有需要可用物品墊高雙腳。最後利用腹部發力，盡量避免盆骨前傾，同時避免駝背和兩膝張開的情況。

錯誤的坐姿如駝背、蹺腳、托下巴、重心傾斜等，通通都容易導致盆骨傾斜，繼而出現假肚腩。透過改善盆骨前傾和寒背等姿勢問題，可有助消除「假肚腩」，除了可減掉腰間贅肉之外，對於久坐、用電腦的人士也十分有用，正確的坐姿能紓緩腰酸背痛、肌肉綳緊的問題。另外還有「站姿減肥法」，因為盆骨過度前傾，則會令後腰受壓，同樣會形成假肚腩。正確站姿為身體重心保持正中位置，不要彎腰，臀部亦不要刻意往後蹺，從而改善身形。