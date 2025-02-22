【營事檔案】潤腸冬菇炒年糕

一般市面常見的年糕分為上海年糕和韓式年糕，而今次食譜是用韓式年糕，條狀的年糕在炒的過程上相對較少黏鑊，更適合新手。年糕更吸收了潤腸和乾冬菇的味道，是一道口感豐富而又賣相吸引的菜式。

糯米難消化

韓式年糕主要由糯米製成，富含碳水化合物，是能量的重要來源。糯米的口感較為煙韌，同時較難消化，糯米的澱粉結構跟白米不同，相對較為複雜，容易導致消化不良。因此以糯米粉製作的糕點如糯米糍、湯圓、年糕等，也會較難消化，小孩、老人家等都應注意食用分量及充分咀嚼。但韓式年糕的成分簡單，因此都是一款低脂的碳水化合物來源，可取締其他粥粉麵飯食用。

乾鮮冬菇同樣有營

乾冬菇的風味都會比起鮮冬菇濃，因此不少食譜需增添風味時都會選用乾冬菇而非鮮冬菇。在營養價值上，不論是乾冬菇還是鮮冬菇，都提供了豐富的營養。冬菇含有多種維生素和礦物質，如維生素B群、維生素D和鐵。維生素B群對於能量代謝和神經系統的健康至關重要，冬菇還含有多糖類化合物，這些化合物具有免疫調節作用，有肋抑制不良細胞生長，也能提高免疫細胞的活力。

潤腸冬菇炒年糕

材料：

韓式年糕 100克

紅蘿蔔 半條

潤腸 半條

乾冬菇 4隻

調味料：

生抽 1茶匙

蠔油 1茶匙

浸菇水 2湯匙

做法：

1) 乾冬菇浸一晚直至變軟，冬菇切片留起浸菇水備用

2) 紅蘿蔔去皮切片、潤腸切薄片備用

3) 燒熱鑊，不用加油，放入潤腸煎香後用廚房紙吸走多餘油分

4) 加入香菇及紅蘿蔔炒勻

5) 加入所有調味料及年糕，中火煮大約3至5分鐘直至年糕變軟，完成

胡嘉琪(Kayla) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，英國諾桑比亞大學食品及營養科學理學士。擅長根據每個人的生活習慣，設計簡單而且多元化的餐單。