新店新品　一切來得「泰」美味

幾時都話，想品嘗惹味又香口的菜式，富香料而又重口味的泰國菜肯定入選。近日除有富特色的新店開幕，也有主題限定店登場，再加上泰式超市新品，想來一桌泰國風味盛宴，幾時都得。

快閃創意菜

即日至3月31日，中環有快閃的泰式鄰家餐廳，集團高級中菜廳行政總廚和另兩位主廚Eak和Art合作炮製意菜單，菜式靈感來自團隊烹調的家常菜式再改良，香口的蟹肉脆米餅，蟹肉混合椰子醋，和脆米餅享用，酸爽脆口。泰式煙熏鴨肉碎生菜包內有脆豬皮和烤米碎，口感十足，其他有脆炸雞翼配香甜魚露汁、烤雞腿串配南泰風味紅辣椒香茅醬和青辣椒酸辣排骨湯等，邊食邊飲最熱鬧。

街頭風味

每逢去泰國，逛夜市總是有琳琅滿目的美食。紅磡新開泰國餐廳以街頭風味作主調，打造出泰式炸蝦餅配甜梅子醬、柚子沙律和蟹肉忌廉咖喱配香脆長棍法包等前菜，大菜有燒豬頸肉配辣羅望子醬、紅咖喱或青咖喱大蝦、慢煮熟成和牛咖喱或青咖喱等，最後來一口傳統泰國冬蔭功湯或和牛船麵等，配一室富自然風情的泰式裝潢，氣氛更佳。

鮮味生蝦

提到泰式生蝦，鮮味蝦肉配上辛辣醬汁，令人停不了口。本地飲食集團在尖沙咀、金鐘和沙田的泰式餐廳由即日至2月28日推出泰式生蝦的推廣，刺身級生蝦蘸點由青指天椒、芫荽、蒜頭、青檸汁及魚露調製而成的秘製泰式青汁，酸爽辛辣又帶鮮。泰式珍寶生蝦刺身的蝦肉大大隻又鮮嫩，口感亦佳。逢星期一至四晚市，2位以上客人惠顧堂食，可以加購泰式生蝦1客。

新款零食

想在家都感受到泰國風味，去超市掃貨都得。泰國過江龍連鎖超市早年落戶香港，近日品牌宣布會在荃灣、大埔和旺角等地區連開8間分店，並引入多款新品，零食小吃有自家品牌的鹹蛋薯片系列，薯片上沾滿鹹蛋粉，鹹香脆口。泰式當季成熟杧果製作的杧果乾，不含人工色素和防腐劑。另外還有魷魚、威化餅和脆雞皮零食系列，桶裝曲奇、即食麵系列和泰國咖啡味啤酒等等，再加上新款的個人護理和日用雜貨，偶然來一日泰式體驗，都無問題。