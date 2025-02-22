JUNIOR愛快首款純電動車登場
2025年02月22日 16:00
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Alfa Romeo香港行政總裁兼意鋰駿汽車有限公司創始人劉碧文先生與藝人林海峰（Jan）出席Alfa Romeo全新純電JUNIOR的新車發布活動。（胡振文攝）
以駕駛樂趣為先的意大利豪華汽車品牌愛快‧羅密歐(Alfa Romeo)，自重返香港場之後，不僅先後為車迷帶來Guilia和Stelvio兩款車型，日前搭載純電動力的全新JUNIOR更矚目抵港，作亞洲地區的首度公開亮相。
全新JUNIOR車長不到4.2米，以豪華小型SUV定位，其緊湊的造型設計不僅具備矚目的運動性能，還融合了濃厚的意大利風格。車上搭載由前軸馬達及54kWh鋰離子電池組成的純電動力系統，最大馬力及扭力輸出分別156hp和260Nm。受益於僅1,545kg淨車重和卓越的空氣動力設計，無論是動態性能和效能表現都屬同級最佳。根據WLTP標準計算綜合及城市續航里程分別達410km和592km。支援100kW DC直流電快充，只需27分鐘便可將電量從20%充至80%。若以11kW AC交流電充電，由0%充至100%亦只需5小時45分鐘。
輸港的JUNIOR提供Launch Edition版及Sport Edition版選擇。外觀上Launch Edition版配備Leggenda規格裝備，以黑色格柵搭配Alfa Romeo的意大利斜體字款設計。至於Sport Edition版則搭載Progresso規格裝備，以品牌標誌的十字架和Biscione蛇設計，展現出大膽與運動感十足的性能表現。內裝配備方面Sport版專屬配備了 Sabelt® Corsa 高性能運動賽車座椅、Alcantara配飾及跑車化軚環、專屬雙色設計及啞黑套件等。展出的是右軚預產車，車上配置跟將輸港的相比再齊齋一點，以全景式玻璃天窗及鋁合金加減速踏板套件為例，雖在展出車上未有配備，不過在將輸港的兩個版本上皆屬標準配備。
兩版本售價分別不到$36萬及$43萬，首批預售更免費獲贈價值$4萬元的「Technology Pack」升級配置。免費升級配置包括 LED 矩陣大燈、無邊框自動調節光暗車廂後視鏡、無線智能手機充電器、泊車感應系統、Navigation導航系統、遙控電動尾門、免匙啟動、車道偏離的自動調節巡航控制、後視鏡頭及交通標誌自動識別功能。全新JUNIOR由位於都靈的Alfa Romeo Centro Stile設計中心設計，並在Tychy的廠房生產。