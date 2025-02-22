JUNIOR愛快首款純電動車登場

以駕駛樂趣為先的意大利豪華汽車品牌愛快‧羅密歐(Alfa Romeo)，自重返香港場之後，不僅先後為車迷帶來Guilia和Stelvio兩款車型，日前搭載純電動力的全新JUNIOR更矚目抵港，作亞洲地區的首度公開亮相。

全新JUNIOR車長不到4.2米，以豪華小型SUV定位，其緊湊的造型設計不僅具備矚目的運動性能，還融合了濃厚的意大利風格。車上搭載由前軸馬達及54kWh鋰離子電池組成的純電動力系統，最大馬力及扭力輸出分別156hp和260Nm。受益於僅1,545kg淨車重和卓越的空氣動力設計，無論是動態性能和效能表現都屬同級最佳。根據WLTP標準計算綜合及城市續航里程分別達410km和592km。支援100kW DC直流電快充，只需27分鐘便可將電量從20%充至80%。若以11kW AC交流電充電，由0%充至100%亦只需5小時45分鐘。

輸港的JUNIOR提供Launch Edition版及Sport Edition版選擇。外觀上Launch Edition版配備Leggenda規格裝備，以黑色格柵搭配Alfa Romeo的意大利斜體字款設計。至於Sport Edition版則搭載Progresso規格裝備，以品牌標誌的十字架和Biscione蛇設計，展現出大膽與運動感十足的性能表現。內裝配備方面Sport版專屬配備了 Sabelt® Corsa 高性能運動賽車座椅、Alcantara配飾及跑車化軚環、專屬雙色設計及啞黑套件等。展出的是右軚預產車，車上配置跟將輸港的相比再齊齋一點，以全景式玻璃天窗及鋁合金加減速踏板套件為例，雖在展出車上未有配備，不過在將輸港的兩個版本上皆屬標準配備。

兩版本售價分別不到$36萬及$43萬，首批預售更免費獲贈價值$4萬元的「Technology Pack」升級配置。免費升級配置包括 LED 矩陣大燈、無邊框自動調節光暗車廂後視鏡、無線智能手機充電器、泊車感應系統、Navigation導航系統、遙控電動尾門、免匙啟動、車道偏離的自動調節巡航控制、後視鏡頭及交通標誌自動識別功能。全新JUNIOR由位於都靈的Alfa Romeo Centro Stile設計中心設計，並在Tychy的廠房生產。