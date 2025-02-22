何雁詩為賺奶粉錢乜Job都接　仔仔有進步母感安慰

歌手何雁詩（Stephanie）今日（22日）出席協康會活動，提到好友賴慰玲早前誕下第二胎，Stephanie透露BB剛出世後，她已到醫院探望對方，新年又跟「SIXTERS」的幾位好姊妹跟她飯聚，笑言自己與同樣已為人母的陳嘉寶在現場爭為BB餵奶：「我哋見到BB就好手痕，爭住餵奶同掃風，個個都錫到佢燶。（你送咩畀賴慰玲？）利是囉！佢已經有好多品牌贊助，而且佢剛剛搬屋，無謂製造太多雜物。」續指可惜當日「SIXTERS」成員之一的陳瀅去了日本旅行，未能齊腳，又表示有收看對方演出的劇集《痞子無間道》，大讚劇中4位主角默契十足。

除了跟「SIXTERS」聚會外，Stephanie又抽空跟劇集《四個女仔三個BAR》的台前幕後Re-U，她稱劇集開播至今十周年，聚會當日大家齊齊憶當年：「講番以前拍劇辛酸史，幾日冇得瞓，但大家都係拍得好開心，10年後大家變化好大，我同Grace（陳凱琳）都做咗人媽咪，係開心嘅變化。（會唔會想再拍劇？）都想，依家呢個階段乜嘢工作都想做，搵奶粉錢。（但拍劇要好長時間。）我唔係全職演員，始終唱歌係最重要，但喺呢行要多方位發展，乜都要大膽試。」

另外，提到患有「天使綜合症」的兒子，她坦言仔仔雖然比其他小朋友進步慢，但也有進步：「今朝我整頭，好搞笑，佢以為個噴壺係水樽攞嚟飲，好多呢啲小事，但會令我好開心。」而近日她出賽「香港業餘高爾夫球女子賽」並贏得亞軍，她表示對成績感滿意：「我放好多時間練習，係我心目中想要嘅成績，我覺得打高爾夫球好治愈，相比做娛樂圈，打波係可以控制嘅範圍內嘅事。」