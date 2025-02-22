雲浩影正式承認T-Ma男友地位　望未來情侶檔合作

雲浩影（Cloud）今日在尖沙咀舉行新歌《你在我不遠處》MV首播會，吸引大批粉絲支持，Cloud 邀請了MV導演分享拍攝點滴，MV中的Cloud掉下眼淚，在分享時她亦3度哽咽眼濕濕，並即場率先唱出新歌，及另一歌曲《雲的自述》。Cloud受訪時解釋因昨晚工作至深夜有點疲累，所以才情緒到：「係好感觸，歌詞講中我心聲，縱使我唔完美嘅時候，大家話畀我知仍然好愛我，同粉絲嘅關係好奇妙，好感激和感恩有咁多愛錫我嘅人。（首歌送畀愛錫你嘅人是否包括男友？）包括埋，全部愛我嘅人，主要家人和團隊。」昨晚收到MV後，翻看了好幾次，每次都睇到眼濕濕，察覺不到自己有這一面如「搣手指」動作，感覺有趣和好真實：「原來我一緊張就咁，除咗搣手指我仲會咪嘴，之前公司叫我戒搣手指，但我睇完MV後，決定唔戒，畀大家知道我在緊張，呢個係令我舒服嘅動作，如果戒咗我又要搵第二樣作代替。」

早前認與音樂製作人馬敬恆（T-Ma）了解中，並一起共渡了首個情人節，有食飯收花及互相送卡，她表示：「因大家都好忙，我哋各自入房寫卡畀大家。（男友寫咗咩送畀你？）多謝我好溫柔體貼，其他唔記得啦！哈哈！」指男友未睇其MV，希望他會看，將來亦想跟男友合作，從對方身上學習作曲。