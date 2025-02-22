常言道：辛苦得來自在食！相信也是不少人心目中的生活追求及雅興所在，一星期總來一餐好酒好菜，犒賞自己過去一星期的辛勤與付出都好應該吧！城中不少高級餐廳亦深明此理，故不時推出高質素餐飲，讓巴絲打細心揀選，滿足味蕾以及心靈。

清酒配

位於尖沙咀的現代歐陸餐廳最近推出全新的「OMA-SAKE」清酒饕宴（二位用），於即日至5月期間的每周星期二及四晚，揀選日本關西地區最大的清酒產地兵庫縣的酒釀來搭配主廚Sheldon Fonseca精心烹調的4道菜佳餚。前菜是法國Rougie黑松露鴨肝配荔枝果凍、獲可持續海鮮MSC認證的鰤魚刺身佐柚子飛魚籽，以及KIN雲南非籠養農場有機雞蛋拌北海道南瓜黑松露溫泉蛋；主菜是用本地新鮮食材製作，包括餐廳招牌之一的澳洲黑松露烤雞佐煙熏雞醬燉煮十穀米、香烤獲可持續海鮮MSC認證龍蝦尾、烤焗原隻黃油雞等，以及一款以威士忌為特色的甜品，微醺誘人。

葡萄酒配

米芝蓮一星兼黑珍珠一鑽的西班牙日本餐廳今年踏入5周年，特別推出全新的5道菜Celebration晚餐菜單及8道菜Experience晚餐菜單。主廚Agustin Balbi為5周年設計的5道菜菜單的前菜有北海道帆立貝和牛韃靼配發酵辣椒及烤章魚配白豆和日曬番茄乾，以及西班牙紅蝦搭配杏仁大蒜醬、青葡萄及青海藻，佐以來自日本千葉寺田本家的天然清酒。另有香煎Lisa馬友魚搭配紅葱、蜆和Cava醬，搭配日本長野縣 Tomorrow Wines紅酒，以及的炭烤北海道豚肉搭配鮮豌豆、山葵、紫蘇和羽衣甘藍或加額升級的黑毛和牛「和王」佐以阿根廷門多薩阿德里安娜酒莊白葡萄酒。還有餐廳招牌菜的高湯燴飯（Sin Lola），以西班牙Bomba米炊煮，加入雪蟹、辣椒和Château Chalon黃酒，佐以中國「慢宋」黃酒，食味有驚喜。最後以士多啤梨、杏仁和蛋白霜創作的甜品伴以日本山梨縣酒莊Grace Wine出品的加烈葡萄酒，飽足圓滿。