李幸倪盼冧莊《十大中文金曲》女歌手　斷食減磅備戰啟德騷

歌手李幸倪（Gin Lee)今日（22日）現身南昌出席手作店開幕禮，她表示每月都會與歌迷會成員做善事回饋社會，分享近日就與歌迷們一起進行了探訪活動，並收到了手作品做回禮，感開心，還笑言會帶上自己剛新出的專輯與大家交換禮物，Gin Lee又預告明日會與歌迷一起去捐血。

Gin Lee自認手工方面麻麻，表示除了整指甲，其他手工都一般般，她仲記得自己中學時期的縫紉堂功課需要畀錢「請槍」代為完成：「個縫紉師傅好叻，一睇就知道係功課，所以唔會做晒，會留番少少畀我做。」問到有沒有整過手工給男朋友？她就否認，又言從來不會慶祝情人節：「開心嘅話日日都係情人節，唔需要特別嘅日子去慶祝（送咩畀男朋友？）送專輯囉，有血有汗。」

談到《第46屆十大中文金曲》頒獎禮Gin Lee被預測有好大機會冧莊奪「最優秀流行女歌手大獎」，對此她就笑言對今年再攞獎都有信心，又即場呼籲大家投自己一票。提到早前她到外地旅行放鬆，她就笑言肥了2公斤回來，所以現在要努力斷食減肥，一日只吃一餐，回復最佳狀態備戰接下來3月於啟德的大型演出，同時她亦呼籲大家不要買黃牛飛，她說：「我都好明白大家會想睇嘅心情，但一定會再有機會，話唔定下次我可能喺嗰度開呢。」她又亦透露雖已申請年尾紅館開演唱會，但暫未有期，所以有可能要等到明年。