本日日本：東京血拼！必逛3大話題蒲點

前往日本東京旅遊，購物掃貨絕對是重點行程，新商場自然成為關注的重點！其中佔地達6萬平方米、包含約200間店舖的大型商場將進駐高輪Gateway站連結的三幢建築之內，每幢各有不同的主題區域及賣點，部分商店更將於3月27日率先開幕，令人想先逛為快！另外中央區八重洲及港區北青山亦各有重量級商場登場，保證大家購物吃喝都相當痛快！

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不同建築 各有區域

與東京高輪Gateway站連結的三幢建築（分別為The Linkpillar 1 South、The Linkpillar 1 North和The Linkpillar 2），於不同樓層均有新商場NEWoMan高輪進駐，其中於秋季開幕的South．North區域佔據前兩幢大樓1至5樓，開設約170間商店，涵蓋時尚、美食、生活雜貨等，包括有逾3,300平方米的大型書店、創意遊樂區及餐廳，3月27日將有兩間店舖率先開業，位於South區有人氣連鎖咖啡店Blue Bottle Coffe的新店，提供由專業咖啡師沖泡的精品咖啡，顧客可在開放公共空間享用咖啡與輕食外，開幕期間更推出限定無麩質香蕉蛋糕及與美國品牌BAGGU合作的環保購物袋等。另一間是位於North區的Nicolai Bergmann，該店結合花藝、咖啡、學校與生活四大主題，既有品牌首度推出的家居產品系列，還會提供高輪限定的花藝作品及工作坊等活動。位於North大樓28至29樓的Luftbaum區域同樣於秋季開業，於以植物為主題的高層空間內開設約10間商店，其中包括與青葱露台融為一體的餐廳、兩層高的中庭酒吧等，更設有引入360°立體音響系統的半戶外公共花園。另外位於The Linkpillar 2的2至3樓、在明年春季開業的Mimure區域，計劃開設約20間商店，將聚焦於日本的美食文化，並設有開放式工廠，展示啤酒、咖啡、朱古力、雪糕等飲品食品的製作過程。

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奢華品牌 眼前一亮

東京車站周邊的再開發計劃進行得如火如荼，當中重頭戲之一是樓高45層、地下4層的東京Midtown八重洲。這幢大樓除了兼備酒店、辦公室、小學及長途巴士站外，1至3樓及地庫1樓是集結了57家店舖的商場，焦點落在主打「日本奢華」的1樓，你會找到逾300年歷史的西陣織老字號細尾首次進駐東京的店舖HOSOO Tokyo，設計師高橋悠介創立的針織品牌CFCL概念店、首次開設實體專賣店的男裝家居服品牌GELATO PIQUE HOMME、人氣袋包品牌PORTER旗艦店PORTER TOKYO、著名甜品店EN VEDETTE首度開設可店內用餐的新品牌EN VEDETTE LUXE等。2樓設有名為Yaesu Public的公共空間，內裏分為三個區域，包括有周圍排列着各種餐飲店的站立式酒吧ALLSTANDS，這裏的商店會定期更換。3樓設有眾多餐廳，例如經營着多間《米芝蓮指南》推介餐廳的Granada開設的餐廳爐端紅焰，以及使用羅馬著名餐廳Sabatini食譜的La Terrazza Sabatini，還有山形牛與海膽聯乘餐廳加藤牛肉店小川No Uni。地庫1樓剛有多間輕食之選，為上班族與等巴士人士提供便捷的餐飲選擇。

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空中庭園 頂級咖啡

作為著名購物勝地的東京表參道，5月會有全新商場GREEN TERRACE表參道登場。樓高4層（地下1層）的商場一大亮點是設計充滿綠意，各樓層及屋頂均設有露台並種植多樣化的植物，形成立體的空中庭園。1樓是時尚與美容愛好者的天堂，包括再次登陸日本的法國高級香水品牌L’ARTISAN PARFUMEUR在此開店，此外由TOKYO BASE打造的女士時尚品牌RITAN也會進駐。加上英國有機品牌bamford從六本木的東京Midtown遷移至此，繼續推廣其天然有機的美容與服飾產品。3樓與4樓則是美食愛好者的新據點，高級涮涮鍋店THE SLICE提供頂級肉品與精緻用餐體驗，而Eriko Osawa Earthly Gelato Tokyo則以有機蔬菜和水果製作的創意雪糕為主打，白天是雪糕店，晚上則變身時尚酒吧。而咖啡迷絕對不能錯過地庫1樓的PHILOCOFFEA，賣點是出品由世界咖啡師大賽冠軍粕谷哲監督，提供最高品質的稀有咖啡豆，客人可坐在吧枱近距離欣賞世界頂級咖啡師的技藝，並可購買店內推出限定版咖啡豆及原創商品。