泳兒半裸猛男攬枕贈Pollie@小塵埃遭嫌棄：佢唔想拎番屋企

泳兒（Vincy）推出今年首支派台作品，特意請得本地情侶組合「小塵埃」合作，寫首最純粹平實的愛情小品。為宣傳歌曲，早前她相約作曲人之一，組合「小塵埃」成員Jonathan，為他相戀13年的組合成員女友Pollie製造浪漫驚喜。

製造驚喜前，Vincy向Joanthan收集Pollie喜好等資料，Jonathan指Pollie喜歡小貓、小狗，他提議去寵物cafe，問到女友可有想做的事，Jonathan放閃：「好想成日見到我囉，我估。」Vincy靈機一觸謂：「我哋整個你嘅一比一攬枕吖！」Jonathan更建議用他的頭key在韓星李敏鎬的身上：「因為佢成日話我瘦啲嘅時候好似李敏鎬，佢講㗎，唔關我事呀！」

驚喜當日，Vincy跟Jonathan先到花墟買花，Jonathan表示Pollie喜歡菊花，最後買了三束菊花、五朵向日葵及一張卡。隨後便到酒店佈置，Jonathan的一比一攬枕亦同時「出場」，而且安排它「睡」在大床上靜候Pollie來臨。一切準備就緒，Pollie在約定的時間地點出現，原來是要帶她到貓cafe，問到Pollie二人向來不太會特別慶祝一些日子，Pollie直言通常都跟朋友一起過，再問二人平時拍拖做甚麼，Pollie直言：「都係搵朋友一齊玩。」三人隨即大笑。

Vincy假意拍完節目，訛稱「兜」二人落尖沙咀，到達酒店後又指帶他們走秘道，其實驚喜在後頭，帶了Pollie上房，一面懵懂的Pollie此刻才如夢初醒，Vincy指知道二人從沒去過Staycation及二人旅行，所以特別安排了Staycation給他們：「希望留個難忘嘅情人節畀你哋。」Room Tour期間，Pollie看到睡房床上的「半裸猛男Jonathan」，立即露出嫌棄的表情，不過仍即時飛奔攬實兼大笑：「有少少唔想拎番屋企。」最後Jonathan送上寫滿愛意的心意卡，驚喜大成功。

不過成功背後，當中亦發生了不少蝦碌事令驚喜差點穿煲，Vincy說：「今次我哋準備咗兩個驚喜，第一個係睇貓，但我覺得睇貓好似冇特別驚喜，所以第二個驚喜就係安排佢哋去Staycation。去到第一個Location嘅時候，我哋兩個爆響口，因為我哋講『我哋第一個地方⋯⋯』咁即係代表仲有第二個地方啦，哈哈。」她續說：「第二個蝦碌位係我哋呃佢（Pollie）去第二個地方話兜埋佢去攞車，其實係呃佢上酒店房，但係我哋唔記得咗我哋將間酒店房卡畀咗同事，因為佢要先上房Set Cam，所以我哋去到樓下就搭唔到Lift上房，喺嗰度糾纏咗一陣，講大話搵路、又話急尿去廁所，但我哋兩個都唔係好識講大話，哈哈。所以呢個驚喜最難就係講大話。」