蕊蕊有意搞女團　AV女優濱崎真緒襲港恨識港男

藝人陳蕊蕊今日（22日）出席跑步活動，她自認平時甚少跑步，因以往試過為減肥而跑步，疑用錯力以至傷膝，不過其有份投資的娛樂公司是今次活動搞手之一，故此要親身參與。

她又指其公司最近有意搞女團，下月9日會舉行招募女團比賽，勝出者會成為女團成員，問到要求她認為態度最重要：「外貌、衣着、唱歌同跳舞，只要唔係太差嘅話都可以再培訓，我公司以前簽過啲仔，遲到已經係小事，試過接咗啲工作，突然間反口話唔做，所以工作態度最緊要。（你會唔會做經理人？）有諗過，不過我都要畀人照顧，所以都係諗吓先。」娛樂公司外，蕊蕊最近開設居酒屋及以生酮主題茶飲店，她稱生意尚算不錯，談到逆市投資，她坦誠飲業風險高，故之後也不會再投資食肆。

濱崎真緒全程以流利普通話受訪，她表示自己甚少跑步，平時打碟會不停流汗，已是很好的運動，但最近來港後大歎美食而肥了不少：「我好鍾意食火鍋，還有雞爪配啤酒，我的酒量很好的。」她透露近年有一半時間在港工作，故現正積極學廣東話，記者建議單身的她可結識香港男友有助練好廣東話，她直言沒有港男追求者，還反問可以在哪裏結識異性，又大讚香港男生：「我覺得香港男生很溫柔，會為女友拿包包，因為日本男生不會。（喜歡哪類型男生？）外表不重要，喜歡可愛的，要對我好。（喜歡為你拿包包的男生還是為你買包包的男生？）買包包吧！包包我可以自己拿。」問到會否想拍香港電影時，她坦言很想，但要先練好廣東話，又指最近經常看周星馳的電影學廣東話，希望可以見到對方，也很想見到陳小春及梁朝偉。