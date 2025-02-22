張天穎談男友ANSONBEAN　激讚體貼︰令我進步好多

女團Beanies張天穎(Jaime)日前接受梁泰來專訪，自揭出道前曾獲英皇斟洽，最後卻婉拒簽約的大膽決擇。談及公開和男友ANSONBEAN的戀情，被問身為女團公開戀情會否擔心引來脫粉潮，她說：「或者我受外國文化影響，會認為如果我好的話，大家都會替我開心，我好習慣同大家Share所有嘢，一向都將自己所有嘢都擺上網，所以我無諗咁多，我哋開心，認為大家都會開心。」Jaime直認去年逛嘉年華，她與ANSONBEAN才剛約會，原來這對小情人從不介意戀情曝光：「從來都無介意過，如果介意，嗰時就戴哂帽、口罩啦。真係無諗咁多，淨係好專注地我哋兩個嗰刻，想去玩嘉年華嘅心情。」

ANSONBEAN與Jaime屬不同公司，兩人本「大纜扯唔埋」，戀情如何開始？她大方謂：「將我哋兩個牽紅線同拉埋嗰嗰，就係COLLAR嘅Winka。Winka係我以前Busking朋友，以前成日出去玩，就係Winka同ANSONBEAN合唱咗電影主題曲變成朋友，就有一次我同朋友約咗Winka，佢遲遲都未到，原來佢約咗ANSONBEAN傾緊偈，當時阿左(陳樂頤)都識ANSONBEAN，之後叫咗佢上嚟一齊玩，所以就識咗佢。」

Jaime分享對男友的第一印象：「有共通點，就係我哋講廣東話同英文時，都有兩個唔同性格，最初係好學術性溝通呢樣嘢。」大讚男友吸引地方：「佢好自律，好注意飲食健康，我反而係個一忙就唔食嘢嘅人，而佢就會督促我去食嘢，又好體貼，係佢令我進步好多。」Jaime又指和男友有個group名叫「和尚天地」，會分享每日要完成的目標，互相督促，她說：「我哋每日都互相分享感恩嘅三件事，唔一定好難，譬如今日好天個天好藍已經好感恩，互相令大家開心啲。」

ANSONBEAN訪問曾說過跟Jaime拍拖前傷害過不少前度，問她擔不擔心？她說：「如果進入一段關係只係諗對方會傷害你，咁就不如唔好開始，每段關係我都係一個獨立個體，我只會諗同呢個人一齊，可以點變成個更好嘅人。」至於她亦曾經歷過一段很透明的情傷，問現時可有陰影？Jaime說：「以前我淨係識問點解會係我？點解會咁對我？經歷過之後，依家我學到乜嘢係自愛，亦會反省嗰陣自己或者有問題，亦明白到有啲嘢係要經歷。」