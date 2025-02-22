雜誌封面惡搞Blake Lively與Justin Baldoni官司捱轟

美國女星Blake Lively與美國男星兼導演Justin Baldoni合作電影《痛愛完成式》（It Ends With Us）後發展出羅生門，女方入稟指控於片場被對方性騷擾以及事後抹黑，男方則反入稟指控女方誹謗，其美國男星丈夫「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）亦是被告之一，成為繼美國男星尊尼特普（Johnny Depp）與其美國女星前妻安芭赫德（Amber Heard）對簿公堂後，最觸目的荷里活官司。荷里活雜誌《The Hollywood Reporter》借機抽水，於新一期封面將Blake與Justin畫成《聖經》中大衛挑戰巨人歌利亞的故事，賴恩於《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）中被指是影射Justin的角色「善侍」亦在背景中，並進行官司的專題報道。

不過雜誌的舉動惹來網民反感，首先涉嫌性罪行不應被惡搞，其次賴恩與Blake有財有勢，Justin影壇地位相對低微，封面卻將Blake畫為被低估的大衛，是比喻不當。Blake的律師亦以另一角度批評雜誌，表示：「《The Hollywood Reporter》 應感羞愧。這張圖畫非常侮辱性，因它符合所有對女性作出職場投訴的性別歧視元素，將她們描述為攻擊者。」

在Blake往日欺凌記者的舊影片被挖出，加上被爆利用不知情的美國天后好友Taylor Swift向Justin施壓後，網絡風向暫時吹向撐Justin一方，認為他投資的電影被Blake與賴恩騎劫奪取創作主導權，再被屈性騷擾，非常可憐。不過另一邊廂，有份參演《痛愛完成式》的美國女星Jenny Slate據稱有份向電影公司投訴Justin於片場的行為不當。案件將於2026年3月開審。