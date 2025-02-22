婚前鬆一鬆　放縱3分鐘

今年雙春兼閏月，相信有唔少男女想拉埋天窗，但原來有啲準新人會出現婚前恐懼症，據AV業界資深人士神仙乙表示，日本AV界有所謂婚前出軌系列，當中嘅準新郎為咗籌辦婚禮，搞到成個人好緊張，為求減壓，決定搵個性伴，放縱一下自己！

借勢發洩

由Moodyz推出嘅《用誘惑的私語破壞婚姻的婚禮策劃師》，講述明仔為咗安排一場大型婚宴，請嚟婚禮策劃師神宮寺奈緒幫手，但每當未婚妻一行轉背，奈緒就即刻向明仔拋媚眼，兼喺耳邊大講淫語，問係咪好緊張，有冇興趣打番場友誼波，甚至中出都可以！明仔因為忙於搞婚禮已經谷到成肚火，奈緒竟然任自己發洩，自然無法拒絕，即刻嚟一場無聲激戰。到咗婚禮當日，當新娘子忙於招呼客人，奈緒又再勾引明仔，仲喺宴會場地嘅二樓激戰添！好彩係奈緒對明仔只係玩玩吓，否則呢對新人分分鐘一結婚就離婚。

瘋狂激戰

喺WANZ出品嘅《在結婚前被清倉》入面，男主角德仔就快結婚，特登約埋一班舊同學聚餐，順便派帖，而大波妹五日市芽依亦係座上客。芽依知道暗戀已久嘅德仔就嚟結婚，心生醋意，於是喺聚餐期間，不斷向德仔獻殷勤，仲話飲多兩杯會令精神冇咁緊張，結果成功將對方灌醉，之後再去酒店爆房！面對身材激凸又熱情嘅芽依，帶有幾分醉意嘅德仔完全唔識反抗。一輪激戰過後，芽依嘅醋意未有降低，於是同德仔搞完一次又一次，每次都係打真軍兼中出，直頭要令德仔清倉先肯收手。

重燃慾火

由誘女製作嘅《我跟前女友12年來重聚激戰到天明》，女主角三宮椿突然收到前男友大雄嘅來電，話自己就快結婚，心情緊張，想約出嚟食餐飯。雖然兩人喺12年前因為有啲爭拗而分手，但心入面依然記掛住對方，所以三宮椿決定用一個特別方式嚟慶祝大雄就快成為人夫，就係捉大雄去爆房！大雄開頭都覺得對唔住未來老婆，但對三宮椿依然有Feel，加埋對方比之前更索，實在好難把持得住，結果兩人由大床砌到廁所，再由廁所砌到窗邊，盡情地將抑壓咗12年嘅慾火完全解放！

簡評

有人話，結婚係男人嘅墳墓，於是有啲準新郎會喺婚前放縱一晚，之後先修心養性，就好似婚前出軌系列嘅男主角。喺今次介紹嘅3部作品中，本仙最鍾意《我跟前女友12年來重聚激戰到天明》，原因係三宮椿嘅身上有一股攝魄勾魂嘅美態，床戰時又七情上面，當中夾雜住興奮、妒忌同一絲哀怨，簡直同男主角砌到難捨難離。