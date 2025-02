Rissa May 脫界風頭躉

美國脫界新人輩出,等待上位嘅名字真係多到數唔晒,但有位巨乳尤物好值得大家注意,佢就係喺今屆AVN頒獎禮上獲得4項提名嘅Rissa May。

曾染惡習

來自美國密西根州底特律嘅Rissa May,喺2023年出道拍四仔,由於身上有對純天然巨乳,加埋演技相當好,扮淫娃蕩婦固然難佢唔倒,化身純情鄰家女孩亦入型入格,所以作品銷量極佳,仲喺今屆AVN頒獎禮上,獲得最佳新進脫星、最火辣女脫星、最受歡迎女脫星同最誘人雙峰脫星共4項提名!

Rissa May嘅成績之所以咁亮麗,除咗床上演出交足戲,亦同佢嘅活潑個性有關。原來讀高中嗰陣,阿妹已經係啦啦隊隊員,獲多間模特兒事務所招攬,前途可謂一片光明!奈何佢喺高中畢業後染上不良習慣,就算之後搣甩惡習,依然被模界拒諸門外,只能喺加油站工作。自恃有一對激凸胸器嘅佢,不甘於屈喺加油站做生招牌,所以暗地裏開設網絡社交帳號,頻頻同網友分享性感艷照。

空前成功

據Rissa May憶述,當時只希望有多啲網民留意自己,為日後投身成人網紅事業鋪路,勢估唔到此舉會引嚟模特兒事務所注意,仲邀請佢拍攝一系列全裸寫真。深明機不可失,阿妹隨即辭去加油站工作,加入裸模行列之餘,更順勢進軍脫界,喺2023年6月為Backroom Casting Couch演出處女作《Learning the Hard Way》。憑住可愛形象同吸睛巨乳,Rissa May成功打響第一炮,好快又推出另一套火辣作品《Willing to Do Anything》,並獲得空前成功!自此之後,阿妹獲得Bang Bros、Team Skeet、Nubiles等多間著名片廠力邀合作,風頭一時無兩!

雖然Rissa May喺脫界發展得相當順利,但並未忘記自己嘅初心,所以乘機踩入成人網紅界,推出OnlyFans會員制帳號,兼邀請Addison Vodka、Francesca Le、Raven Lane等女星合作,實行喺網絡上盡情吸金!

Profile

出生地:美國密西根州

身高:162cm

三圍:34DD-24-36

出道未夠兩年嘅Rissa May,憑住吸睛胸器同出色床技,無論喺四仔界抑或網紅界都撈得好掂,其X帳號能夠有14萬粉絲支持,絕非僥倖得嚟!