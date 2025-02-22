Rissa May　脫界風頭躉

美國脫界新人輩出，等待上位嘅名字真係多到數唔晒，但有位巨乳尤物好值得大家注意，佢就係喺今屆AVN頒獎禮上獲得4項提名嘅Rissa May。

曾染惡習

來自美國密西根州底特律嘅Rissa May，喺2023年出道拍四仔，由於身上有對純天然巨乳，加埋演技相當好，扮淫娃蕩婦固然難佢唔倒，化身純情鄰家女孩亦入型入格，所以作品銷量極佳，仲喺今屆AVN頒獎禮上，獲得最佳新進脫星、最火辣女脫星、最受歡迎女脫星同最誘人雙峰脫星共4項提名！

Rissa May嘅成績之所以咁亮麗，除咗床上演出交足戲，亦同佢嘅活潑個性有關。原來讀高中嗰陣，阿妹已經係啦啦隊隊員，獲多間模特兒事務所招攬，前途可謂一片光明！奈何佢喺高中畢業後染上不良習慣，就算之後搣甩惡習，依然被模界拒諸門外，只能喺加油站工作。自恃有一對激凸胸器嘅佢，不甘於屈喺加油站做生招牌，所以暗地裏開設網絡社交帳號，頻頻同網友分享性感艷照。

空前成功

據Rissa May憶述，當時只希望有多啲網民留意自己，為日後投身成人網紅事業鋪路，勢估唔到此舉會引嚟模特兒事務所注意，仲邀請佢拍攝一系列全裸寫真。深明機不可失，阿妹隨即辭去加油站工作，加入裸模行列之餘，更順勢進軍脫界，喺2023年6月為Backroom Casting Couch演出處女作《Learning the Hard Way》。憑住可愛形象同吸睛巨乳，Rissa May成功打響第一炮，好快又推出另一套火辣作品《Willing to Do Anything》，並獲得空前成功！自此之後，阿妹獲得Bang Bros、Team Skeet、Nubiles等多間著名片廠力邀合作，風頭一時無兩！

雖然Rissa May喺脫界發展得相當順利，但並未忘記自己嘅初心，所以乘機踩入成人網紅界，推出OnlyFans會員制帳號，兼邀請Addison Vodka、Francesca Le、Raven Lane等女星合作，實行喺網絡上盡情吸金！

Profile

出生地：美國密西根州

身高：162cm

三圍：34DD-24-36

出道未夠兩年嘅Rissa May，憑住吸睛胸器同出色床技，無論喺四仔界抑或網紅界都撈得好掂，其X帳號能夠有14萬粉絲支持，絕非僥倖得嚟！