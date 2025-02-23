【是日通勝】

農曆正月廿六

乙巳年 戊寅月 癸亥日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時、晚上9時至11時

宜：祭祀、理髮、栽種

忌：嫁娶、詞訟、安葬

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：38、24、41

幸運顏色：綠色、青色

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：辦法總比困難多，不要為一時失意而氣餒。

金牛座：財運明顯好轉，但仍需謹守量入為出原則。

雙子座：事業有少許進步，但要小心處理金錢事宜。

巨蟹座：迎來倒霉一天，頭頭碰着黑，信心受打擊！

獅子座：一分耕耘一分收穫，趁運勢強，專注事業。

處女座：謀事力不從心，宜安守本分，勿多管閒事。

天秤座：很多瑣事要處理，自顧不暇，出錯機會大。

天蠍座：收入穩定，經濟狀況佳，生活滿意度提升。

人馬座：做人忌自私，顧及別人感受才可贏得好人緣。

山羊座：偏財弱，中長線投資尚可，忌投機或賭博。

水瓶座：努力有成果，勿自以為是，新挑戰等着你。

雙魚座：錢財乃身外物，勿因金錢損失而迷失自己。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）鼠 桃花旺

（跌）蛇 壓力大

鼠：桃花旺，好姻緣逼近身邊，好好把握。

牛：健康是財富，不妨趁周日做適量運動。

虎：買東西前要先格價，以免當了冤大頭。

兔：多為伴侶設想，感情問題可迎刃而解。

龍：婚姻關係出現裂縫，再不補救有麻煩。

蛇：是日沖煞，生活乏味，留意壓力問題。

馬：珍惜眼前人，感情關係是要用心經營！

羊：有伴侶者要加強溝通，提防矛盾升級。

猴：過於吝嗇冇好處，人際關係會受衝擊。

雞：有機會遇到緊急狀況，務必保持冷靜。

狗：獲伴侶無限量支持，幸福感油然而生。

豬：當局者迷，旁觀者清，要聽別人意見。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

婚房風水的5大禁忌

結婚，是人生中的一件大喜事，也是新生活的開端，中國人十分講究婚事的禮儀與新房的布置，其中新房風水既要能夠充分體現這種喜慶，作為別具內涵的臥室——新房的風水布置，除了要注意主人房的基本事項外，還要特別注意以下5大禁忌：

一忌：把新房中的家具做的太大、太多，那樣使室內的活動空間減少，從而讓新人的情緒感到不適，情況嚴重可產生壓抑感。

二忌：新房的床體對着房門或窗戶，這樣的擺放在風水學中稱為犯門沖，其一是直接影響人的身體健康，其二是空氣對流會形成風煞，不利於兩夫妻的感情生活，所以要盡量避免。

三忌：新房用藍、黑等冷色調。這些色調不僅與喜氣的氣氛不符，也容易使人的情緒低落，繼而影響婚後的生活品質。

四忌：在新房中陳列全部新婚禮物，放得太多太雜亂，不僅容易毀壞禮物，還會影響新婚的氣氛，可以選擇一、兩件作為點綴，也可以每天更換擺設，看起來精緻且增添情趣，提升夫妻感情。

五忌：新房種植尖利、有棱有角的植物，或是養金魚。尖利、有棱有角的植物本身煞氣重，容易引起筋骨痛、頭痛等病症。而金魚是很多人愛養的，都知道魚是旺財的，但是魚首先是很難養，容易死亡，如果未及時處理，就會影響居家環境和家庭的財運，所以要按自己的情況而定，不要貪一時新鮮。