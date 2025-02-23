娛圈單打︱全台最欠揍夫婦 開親口都畀人鬧

講到全台灣最冇觀眾緣嘅明星夫婦，黑人范范（陳建州、范瑋琪）認第二，肯定冇人認第一。自從黑人被女星大牙指控性騷擾後，形象一落千丈，後尾仲聲大夾惡反告大牙，好彩告唔入，但大牙星途就此止步，遭網民質疑黑人運用影響力封殺，冇陰功咯。

一波未平一波又起。大S喺日本患上流感併發肺炎死亡，兩岸三地同哀，點知黑人范范呢對麻煩夫妻，又被網民揭發可能係大S染病源頭。皆因佢哋喺1月26日與大S同場出席王偉忠女兒嘅歸寧宴，而其雙胞胎兒子則喺數日前因流感入院，網民柯南上身，認定佢哋就係害死大S嘅「真兇」！

事隔19日，范范決定不再忍，喺社交網晒出跟醫生嘅對話截圖，大意係話黑人同范范出席歸寧宴嘅時候已冇傳染性，大S之死唔關佢哋事。范范仲寫明該醫生係「國泰沈仲敏醫生」，謝謝佢還夫婦倆清白喎。之不過，網民似乎唔多受落，話范范將醫生開名擺上枱，為求甩鍋，最毒婦人心。范范亦不知何故，兩度刪文更改內容，又招來口痕友話佢作賊心虛，總之做乜都錯。

計本欄話齋，人死不能復生，何況黑人范范同大S分屬老友，好友猝逝，佢哋都好難過。所以啫，逝者已矣，放過在生嘅人吧。

之但係，一碼歸一碼，呢兩公婆平時掗掗拃拃確係不爭嘅事實。除咗黑人被指控性騷擾嘅醜聞愈揭愈多，范范自設「哈佛學霸」形象被踢爆造假，其後更傳出范范篤好姊妹張韶涵背脊、工作耍大牌等。家陣加埋大S單嘢，外界普遍認為，「范建夫婦」觀眾緣盡，都好難再喺台灣立足嘞。