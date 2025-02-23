柏林電影節閉幕　范冰冰性感造型頒獎　內地導演捧走最佳導演

國際影壇盛事，《第75屆柏林電影節》於香港時間今日凌晨閉幕並舉行頒獎禮，結果，中國導演霍猛憑新作《生息之地》勇奪最佳導演銀熊獎，成為《柏林》史上首位中國導演獲此殊榮！

在霍猛之前，香港導演嚴浩與台灣導演林正盛亦先後於《柏林電影節》獲最佳導演。該片由內地女星姚晨擔任監製，《生息之地》透過一位10歲孩童的視角，探索中國農村的世代變遷。他上台領獎時表示：「我希望所有平凡的、善良的人，都能夠舒服地、安全地和充滿希望地生活。」此外，擔任今屆《柏林》「主競賽單元」的評審員包括內地女星范冰冰亦有現身閉幕禮，以超性感白色Deep V拖尾裙示人，她與「主競賽」評審主席美國導演Todd Haynes紅地氈上合照時緊握對方的手。范冰冰負責頒發評審團大獎銀熊獎給巴西電影《The Blue Trail》，她於台上全程以英語發言公布賽果。雖然照稿讀但仍顯得吃力。

至於大獎-金熊獎方面，就由挪威同志愛情片《Dreams》奪得。影后方面，就由在荷里活發展的澳洲女星露絲拜恩（Rose Bryne）憑電影《If I Had Legs, I’d Kick You》奪獎。她早於2000年已憑香港女導演羅卓瑤執導的《遇上1967的女神》榮獲《威尼斯》影后，時隔25年，她再獲《柏林電影節》影后。而美國男星Andrew Scott就憑美國片《Blue Moon》勇奪男配角寶座，缺席頒獎禮的他透過視像講感受。此外，奧斯卡金像影后瑪莉安歌迪雅（Marion Cottilard）主演的電影《The Ice Tower》就獲傑出藝術貢獻銀熊獎。

【主競賽部分得獎名單】

金熊獎：《Dreams》

評審團大獎銀熊獎：《The Blue Trail》

評審團獎銀熊獎：《The Message》

最佳導演銀熊獎：霍猛《生息之地》

最佳主角銀熊獎：露絲拜恩《If I Had Legs, I’d Kick You》

最佳配角銀熊獎：Andrew Scott《Blue Moon》

最佳劇本銀熊獎：《Kontinental ’25》

傑出藝術貢獻銀熊獎：《The Ice Tower》