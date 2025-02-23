韓團XODIAC成員SING大玩港式潮語冇脫節

港產韓團XODIAC早前於情人節推出先行曲《MY LOVE》，令一眾粉絲們大叫甜蜜。而於本月18號則正式發行了第三張單曲專輯《GLOWY DAY》，並以主打歌《TIME 2 SHINE》再度回歸香港，更於MCOUNTDOWN舞台宣傳新歌。

香港成員LEO（李傲賢） 於舞台上發生蝦碌事件，原扣在他身上的粉紅色毛毛裝飾於歌曲中段時被他的跳舞動作飛甩，還差點飛到另一香港成員SING（麥駿昇）的頭上。SING笑說當時正在是他唱的一段，還要忍笑繼續唱跳下去。LEO也非常醒目地將毛毛裝飾掉到台邊，以免大家跣倒。

專輯的英文歌《LOVERS OR JUST FRIENDS》是由香港成員SING和LEO與印尼成員ZAYYAN組成的小分隊合唱。因3位都是離鄉別井到韓國打拚，經常互相扶持和打氣，關係變得非常好，ZAYYAN更在社交平台上笑說學識了一個新字Lo Best，粉絲們紛紛估到了是SING和LEO教ZAYYAN港式潮語「老Best」，令人啼笑皆非！

最近SING和LEO在社交平台大曬潮語，他們更表示要學識一些潮語才可以回港跟粉絲們和朋友溝通，怕被大家取笑活在平衡時空。