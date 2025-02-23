《哪吒2》香港上映首日即成票房冠軍　657萬袋袋平安

中國影史首部破百億票房電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）、實時內地票房已衝破133億，昨日（22日）正式於香港及澳門戲院全線上映，電影熱潮席捲全港，首日票房高達6,572,837萬，並成為港澳影史上動畫電影開畫票房和內地電影開畫票房冠軍！

《哪吒2》於昨日香港及澳門戲院全線上映，場次超過800場，各區戲院再現人潮，不論年紀、還是一家大小，都拿着《哪吒2》的門票入場觀看這部現象級電影。《哪吒2》的成績亦不負眾望，昨日開畫票房高達6,572,837萬，入場人次達92,035，成為全港澳票房冠軍之餘，更一舉榮登香港及澳門影史動畫電影開畫票房冠軍，超越《魔雪奇緣2》（2019）及《迷你兵團》（2015），同步亦成為港澳影史上內地電影開畫票房冠軍，刷新多項港澳影史記錄！

對於電影能獲得如此好成績，四間發行公司的老闆們亦感到非常高興，英皇集團主席楊受成表示感到榮幸：「我覺得非常榮幸，英皇電影能夠成為《哪吒2》港澳地區的其中一位發行商，亦對電影非常有信心，票房會捷捷上升。我亦相信《哪吒2》能夠成為全球最高票房五名之內，為國爭光，身為中國人覺得很驕傲。」

東方影業主席黃百鳴先生表示：「恭喜《哪吒之魔童鬧海》榮膺香港影史上動畫電影開畫票房冠軍！作為發行方之一，我們深感自豪！這部作品不僅展現了中國傳統文化的深厚底蘊，還以現代視角重新詮釋了經典故事。期待更多香港觀眾走進影院，親身體驗這部優秀的作品，感受其獨特的文化魅力與深厚的情感內涵！」

銀都機構總經理丁凱先生亦對電影有好成績表示開心：「看到今日的票房成績很開心，既給低迷的電影票房注入強心針，鼓勵了同行，也讓我們看到希望，希望愈來愈多優秀內地電影來港上映，展示香港作為中外文化交流中心的獨特魅力。」