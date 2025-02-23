獨立精神頒獎禮舉行　狄美摩亞再被新星Mikey擊敗失影后

獨立影視界盛事，《第40屆獨立精神頒獎禮》（ISA）昨日下午於美國洛杉磯聖莫尼卡碼頭舉行，一眾名人紅星均有出席。結果，大受好評的《阿諾拉》（Anora）連奪3獎包括最佳電影成為大贏家！

《阿》美國女星Mikey Madison繼「英國奧斯卡」的《第78屆英國影視藝術文化學院電影頒獎禮》之後再下一城，擊敗《完美物質》（The Substance）大熱狄美摩亞（Demi Moore）再次捧走影后寶座，令她在下月初舉行的《奧斯卡金像獎》奪標呼聲繼續急升！

25歲的Mikey得悉獲獎後即與旁邊的狄美擁抱，並親吻狄美的愛犬。於台上領獎時Mikey多謝片中一眾演員與導演與導演，她表示：「我想多謝Sean Baker（導演）。呢度所有嘢都係由你展開。你係一個出色導演、好好嘅朋友同出色嘅芝娃娃主人，我太感恩你進入我個人生之中。」此外，她亦有提及導演的監製妻子Samantha Quan，並大讚她是全世界最美的人士。Mikey除了擊敗狄美之外，亦擊敗一眾男女提名人士包括《飛黃騰達》（The Apprentice）的施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）與《Sing Sing》的Colman Domingo等奪獎。除了Mikey之外，《阿》亦獲最佳電影，而導演Sean Baker再捧走最佳導演獎。

由《非常盜》（Now You See Mee）美國男星謝西艾辛堡（Jesse Eisenberg）編導演的《深痛導賞團》（A Real Pain）亦獲兩獎。謝西除了獲最佳劇本之外，美國男星Kieran Culkin亦再獲最佳配角獎，Kieran因照顧患病家人而繼續缺席頒獎禮。謝西上台領獎時多謝影片的監製愛瑪史東（Emma Stone），稱對方鼓勵他成為編劇，並稱愛瑪為他的「神仙教母」。令台下的愛瑪感動落淚。

其他獎項方面，由華裔導演王湘聖（Sean Wang）執導的《弟弟》（Didi）獲最佳首個劇本獎，而獲最佳配角提名的同片華裔女星陳沖則失落獎項。電視獎項方面，《幕府將軍》（Shogun）就獲最佳劇集，劇集《馴鹿寶貝》（Baby Reindeer）的Richard Ladd獲最佳主角、Nava Mau獲最佳配角， Jessica Gunning則獲最佳突破性演出獎。