連詩雅仲未簽新公司　歌癮發狂唱揭陳家樂結他才華

藝人連詩雅（Shiga）去年9月和唱片公司完約後，暫未再加盟新唱片公司，不過歌手出身的她，對唱歌初心依然不變。日前她歌癮大發，在社交網分享唱歌片段，雖然只是簡簡單單坐在家中床邊翻唱古巨基的《必殺技》，但被大讚人靚、歌甜：「好聽」及「連聽3次」，靚聲攞滿分。她留言：「今日工作完行返屋企嘅途中，唔知點解個腦不斷地浮起呢首歌。」並Hashtag「家裏隨便唱」、「突然有雅興」和「係時候要多啲練番歌啦」等。

只是Shiga這條片，其靚聲並非重點，皆因幫她伴奏的正是其「廿四孝老公」陳家樂，她更特別鳴謝「陳生」，網民大表意外謂：「原來陳家樂彈結他彈得咁好」婦唱夫隨，閃爆全網，有網民指兩人可組「夫妻組合」出道。

鍾意在家拍片獻技的還有女團Lolly Talk成員黃敏蕎（阿妹），她在社交網上載了用低音結他彈演奏一小段美國合唱團Earth, Wind&Fire的經典歌曲《September》，只是留言未見大彈其結他才華，而是落在其性感打扮上，穿上小背心的她因抱住結他，令其上圍更加凸出，加上其超短熱褲，露出一對白滑美腿，有網友留言：「好難集中精神去聽結他」及「深藏不露，有啲料到」等。