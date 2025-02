2AM相隔11年合體開港騷！鎮雲着裙褂爆笑求婚

韓國男團2AM昨晚(22日)在旺角麥花臣場館舉行演唱會,是組合繼2014年的JYP家族騷後,相隔逾11年再合體來港演出。

4子現身後先唱出《2am is coming to town》及《What Should I do》兩首歌,隊長趙權之後帶領成員跟粉絲打招呼,他又用廣東話說:「我哋嚟咗!」昶旻則用廣東話講「你好」,瑟雍指他們是相隔11年再來香港,很感謝大家的熱烈歡迎,而《2am is coming to town》是聖誕歌,鎮雲表示唱該曲時想起2013年來過香港出席聖誕倒數活動,至今仍十分難忘。

談到前一日來港後做了甚麼事,趙權透露前一晚和瑟雍及鎮雲在酒店附近品嘗了不少美食,包括點心、鴨肉、擔擔麵、炒飯和炸物,笑言有點食滯,而瑟雍與鎮雲在飯後去了附近散步,更食了雞蛋仔,昶旻便指通常在演出前都不會外出:「我昨晚在酒店吃了牛扒,還去了按摩,但昨晚的按摩師傅好像將我的背脊打斷了,我現在背脊好痛!」

2AM昨晚除演唱《You Wouldn't Answer My calls》、《Like a fool》及《Never let you go》等抒情歌之外,又演繹人氣女團NewJeans的《Supernatural》、aespa的《Supernova》、BLACK PINK成員Rose的《APT.》及人氣樂隊DAY6的《Happy》,令粉絲十分驚喜。4子之後進行求婚環節,要用不同方式向粉絲求婚,其中鎮雲因為早前玩輸遊戲,要穿着紅色中式禮服登場,趙權笑指本來鎮雲打算穿旗袍,但因為身形太龐大而沒有合身的旗袍,工作人員只好為他安排其他服裝,鎮雲就對不能穿旗袍表示可惜,十分爆笑。

4子與全場粉絲大合照時,螢幕播出香港粉絲製作的打氣影片,令成員十分感動,趙權自爆睇到眼濕濕:「看到大家和2AM一起經歷了17年時間,能夠跟大家一起真的很感恩。」又用廣東話說「多謝大家」,鎮雲與瑟雍均表示對那麼久才再來港跟大家見面感到抱歉,承諾會快些再來港開騷,昶旻就多謝粉絲一直以來的支持:「是大家讓我們有機會站上這個帥氣的舞台,今後我們會繼續為大家唱到聲嘶力竭。」