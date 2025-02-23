2AM相隔11年合體開港騷！鎮雲着裙褂爆笑求婚

韓國男團2AM昨晚（22日）在旺角麥花臣場館舉行演唱會，是組合繼2014年的JYP家族騷後，相隔逾11年再合體來港演出。

4子現身後先唱出《2am is coming to town》及《What Should I do》兩首歌，隊長趙權之後帶領成員跟粉絲打招呼，他又用廣東話說：「我哋嚟咗！」昶旻則用廣東話講「你好」，瑟雍指他們是相隔11年再來香港，很感謝大家的熱烈歡迎，而《2am is coming to town》是聖誕歌，鎮雲表示唱該曲時想起2013年來過香港出席聖誕倒數活動，至今仍十分難忘。

談到前一日來港後做了甚麼事，趙權透露前一晚和瑟雍及鎮雲在酒店附近品嘗了不少美食，包括點心、鴨肉、擔擔麵、炒飯和炸物，笑言有點食滯，而瑟雍與鎮雲在飯後去了附近散步，更食了雞蛋仔，昶旻便指通常在演出前都不會外出：「我昨晚在酒店吃了牛扒，還去了按摩，但昨晚的按摩師傅好像將我的背脊打斷了，我現在背脊好痛！」

2AM昨晚除演唱《You Wouldn't Answer My calls》、《Like a fool》及《Never let you go》等抒情歌之外，又演繹人氣女團NewJeans的《Supernatural》、aespa的《Supernova》、BLACK PINK成員Rose的《APT.》及人氣樂隊DAY6的《Happy》，令粉絲十分驚喜。4子之後進行求婚環節，要用不同方式向粉絲求婚，其中鎮雲因為早前玩輸遊戲，要穿着紅色中式禮服登場，趙權笑指本來鎮雲打算穿旗袍，但因為身形太龐大而沒有合身的旗袍，工作人員只好為他安排其他服裝，鎮雲就對不能穿旗袍表示可惜，十分爆笑。

4子與全場粉絲大合照時，螢幕播出香港粉絲製作的打氣影片，令成員十分感動，趙權自爆睇到眼濕濕：「看到大家和2AM一起經歷了17年時間，能夠跟大家一起真的很感恩。」又用廣東話說「多謝大家」，鎮雲與瑟雍均表示對那麼久才再來港跟大家見面感到抱歉，承諾會快些再來港開騷，昶旻就多謝粉絲一直以來的支持：「是大家讓我們有機會站上這個帥氣的舞台，今後我們會繼續為大家唱到聲嘶力竭。」