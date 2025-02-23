【營事檔案】火雞片栗子蔬菜米紙卷

米紙卷是十分清新的食物之一，而當中醬汁都是米紙卷的靈魂，而醬汁多數是高油高糖高鈉，因此今次這個食譜使用了已經有鹹味的火腿，加上栗子的天然甜味，已十分夠味。

栗子是簡單方便澱粉選擇

栗子是碳水化合物的良好來源，同時含有豐富的膳食纖維，有助於促進消化健康和維持血糖水平。栗子有天然的甜味，口感軟燸，是早餐及小食的好選擇。而生栗子較難處理，因為可使用即食栗子，都不會增加額外的調味料，是方便健康的選擇。栗子更含有鉀、鎂和鐵等微量營養素，這些礦物質對心血管健康和血液健康都非常重要。

火雞火腿脂肪低

火雞本身的脂肪含量較低，因此加工製成火腿後脂肪都沒有一般的火腿高，是相對低熱量的蛋白質來源。由於火雞胸片的脂肪和鈉含量較低，蛋白質量都不錯，適合需要控制脂肪和鈉攝入的人士。而火雞胸片由於已經煮熟及處理好，因此十分適合用作沙律、三文治等菜式。

火雞片栗子蔬菜米紙卷

材料：

火雞片 3片

即食栗子 9粒

火箭菜 適量

米紙 3塊

做法：

1) 將米紙浸泡於食水中約10-20秒，直至米紙變軟

2) 米紙變軟後，依次序放上火箭菜、火雞片及栗子

3) 然後摺起左右兩邊再卷起，完成

吳瀟娜(Lillian) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長以簡單方便食品，設計能配合香港女性生活態度的健康餐單。