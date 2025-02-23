郭子豪孖學霸女友拍片意外曝光靚豪宅　環抱綠翠山巒

「大隻仔」郭子豪與2018年港姐亞軍鄧卓殷（Amber）拍拖，更就快拉埋天窗。近年轉型做情侶檔KOL，更曾登上KOL排行榜，吸金力幾級跳！去年2月郭子豪同鄧卓殷公布婚訊，二人即將於今年4月舉行婚禮。郭子豪同鄧卓殷不時拍片分享情侶日常，日前他們就在家中拍攝短片，曝光豪宅愛巢！

片中所見，豪宅裝修簡約，以原木風為主，客廳擺放了一張米色的L型梳化，郭子豪同鄧卓殷不時在客廳一起做運動，空間闊落，而飯廳就設有一張長型木餐枱，不過最吸睛的就是客廳對出有一個露台，落地玻璃採光度十足，可望翠綠山景，環境清幽。

郭子豪早前在社交網晒出員工證，並寫道：「十年，多謝」，簡單以四字宣布正式離巢。據知郭子豪家境不俗，爸爸以製衣起家，現時經營時裝貿易生意。郭子豪亦是高學歷藝人之一，中小學就讀傳統名校喇沙，之後入讀布萊頓公學，畢業於倫敦帝國學院機械工程系，是名副其實的高材生。而鄧卓殷同樣讀書成績優異，畢業於香港大學建築系，其後參選港姐而入行，之後繼續進修，2021年在半工讀下完成港大建築系碩士課程，絕對是學霸港姐！近年鄧卓殷前年不斷進修增值自己，除了考獲普拉提導師資格之外，還進修了營養、體重管理、筋膜放鬆、脊椎疾病、X-O型腳的專項。