名廚掛帥　西式「饌」賞

招牌烤雞：三黃雞醃製後，抹用蜜糖和醋等調配上皮水再風乾，攝氏120度烤焗，醬汁以墨西哥經發酵哈瓦那紅辣椒汁享用，為鮮嫩的雞肉帶來酸爽和辛香。（胡振文攝）

坊間除有講究的高級餐廳外，近年有多樣化風格的休閒餐廳興起，舒適的環境再加上精緻的餐飲，氣氛截然不同。近日有城中名廚開設新店，打造休閒概念的西餐館，寫意空間配富內涵的菜式，讓大家感受輕盈的西式風味。

中環：星級米芝蓮

米芝蓮星級名廚鄭永麒師傅創立的創新菜系餐廳連續8年獲得米芝蓮一星，為食客帶來高質的中法混搭創意料理。他早前於中環開設融合歐美風味的休閒西式餐廳，地中海元素的布置滲出溫馨氛圍，輕鬆宜人，店子名稱代表「母親的禮物」，菜單以大廚童年和成長經歷作靈感設計，以歐美經典美食為主，部分經過改良升級，選擇多元化。

頭盤的話，必試雞尾酒大蝦；番茄汁加辣根汁混調，配鮮蝦肉享用，酸爽辛香。招牌凱撒沙律以迷你羅馬生菜配煙熏煙肉和鯷魚，再加點36個月帕爾馬芝士碎，鹹鮮美味。優質的美國頂級牛肉他他伴經醃漬和帶煙熏香的鵪鶉蛋，和芥末葉和醃青瓜等拌勻配多士，油潤富層次。

湯品方面，除有人氣的法式洋葱湯，必試以自家製酸種麵包作容器的周打蠔湯，以本地蠔仔入饌，鮮香又有新鮮感。主菜方面，招牌烤雞適合和朋友分享，三黃雞經醃製、上皮和風乾，足足要用兩至三天，烤焗至皮脆肉嫩，蘸有魔鬼辣椒之稱的發酵哈瓦那辣椒汁享用，辛香惹味，配雞尾酒或葡萄酒享用，令人欲罷不能。最後來一口質感豐腴的地中海紅蝦寬肩意粉和香蕉太妃批，心滿意足。

沙田：烘焙界巨擘

近日本地有多間人氣烘焙店登場，讓烘焙文化愈加熾熱。曾於五星級酒店擔任糕餅主廚，並推出多款食譜的名廚Grégoire Michaud早年創辧烘焙品牌，主打歐式烘焙和酸種麵包，更不時結合本地元素推出新品，可說是烘焙界的巨星。早前在沙田開設的新分店，除帶來富地區風味的楊枝甘露菠蘿包和沙田蜂蜜柑桔冬甩，更是首間提供堂食餐廳的門市。

在琳琅滿目的烘焙糕點架後便是用餐地方，廚房以透明玻璃窗分隔，客人可看到源源不絕烹調過程，倍添氣氛。菜單交由行政主廚 Atisha Kumar打造，部分融入烘焙元素。黑松露炒蛋多士搭配酸種牛角包，口感和香氣加倍。在牛角酥上放置醃三文魚蟹肉班尼迪蛋，啖啖蛋香。鹹鮮蒜香酸種麵包多士，牛油加味噌、鯷魚和芝士，滑溜鹹香。

黑松露生牛肉他他以炸薯片代替傳統的多士，為這道經典的菜式帶來香脆口感。以龍蝦湯配各式食材打造的海鮮雜燴，用新鮮出爐的蒜蓉紐結酥將湯汁蘸過一滴不剩，啖啖鮮味。肉類方面，除有澳洲和牛西冷配炸洋葱圈，另一道酥皮肉批，內有用香草和紅酒等燉煮的牛頰肉，再加芝士和雜菌，分量十足，餐廳還會不定期更換口味，為食客帶來新鮮感。