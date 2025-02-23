《星戰》積萊特患精神分裂症分享近況　母親親解兒子患病原因

曾於《星球大戰前傳：魅影危機》（Star Wars: Episode I – The Phantom Menace）飾演「童年黑武士」的美國前童星積萊特（Jake Lloyd），演完《星戰》後成為當時炙手可熱的童星，不過「成也《星戰》，敗也《星戰》」，他受名利拖累，在校內經常被同學欺凌與被傳媒滋擾因而精神大受打擊被逼息影。2015年，他更因為襲擊母親而被捕，而母親沒有起訴兒子並向警方爆兒子患上精神分裂症，當時是因為沒有服藥而引致情緒激動。幾個月後，他又因為魯莽駕駛、無牌駕駛以及拒捕而再次被警方拘捕。

神隱多年的積今年已35歲，據知他仍然於美國克里夫蘭州一診所入住接受精神問題治療，積早前罕有受訪講近況，他表示自己的情況好好，暗示20年的精神病患已告終，目前自己繼續接受治療及輔導及準時服藥，而他亦多謝所有人的支持。而近日網上就流傳一張積萊特的近照，照片中滿面鬍鬚的他成熟了很多手持《星戰》公仔與一名女fans合照。

多年來外界一直認為《魅影危機》的失敗導致積萊特精神失常，不過他的母親去年受訪時就否認，她透露極有可能是遺傳問題，皆因積的父親那邊家人有精神分裂症的病史。而兒子本身是《星戰》的fans，整個拍攝過程相當愉快。