鍾雪瑩同破億票房電影爭金像獎冇壓力：想多啲人睇

金馬影后鍾雪瑩今早（23日）以活動大使身份出席青少年跑步活動。她表示自己平日工作繁忙，所以少做運動，閒時就會到Gym房Keep Fit，又言現在忙於做電影《看我今天怎麼說》謝票宣傳工作，說：「做完呢個活動之後，我今日又要去另一個青少年場謝票，所以今日係主要推廣電影。」提到電影剛上映港澳累積票房已衝破250萬，她就稱因同期有其他不少好的電影播出，再加上電影場次少，呼籲大家想看要把握機會。問到是否想電影院增添更多場次？她就笑言：「冇咁講，只係多啲人睇就可以令場次持續落去。（目標票房？）冇啊，多啲人嚟睇就得，冇一個確實數字，因為電影內容好有意思，想啲人嚟睇吓。」

講到《看》電影獲金像獎多項提名，其中包括「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳音響效果」、「最佳女主角」等等，並要與破億票房電影《九龍城寨之圍城》和《破·地獄》爭，可有壓力？她就表示沒有，解釋是因為片種類型不一樣，觀眾口味各有不一，大家都可以同時鍾意好幾部電影，認為選擇是多元化的，大家可以睇完兩套破億電影，然後再睇《看》電影。問到有沒有信心再下一城於金像獎奪「最佳女主角」？她就笑言有信心到時會到場觀賞，又言在眾多入圍獎項入面，最想就是《看》電影可以奪得「最佳音響效果」這些幕後獎，藉此嘉許一班辛苦的幕後工作人員。